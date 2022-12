Ric Flair: «Extraño la lucha libre todos los días»

Ric Flair concedió recientemente una entrevista a Stephen A. Smith en el programa First Take de ESPN. Entre los muchos temas que tocaron, ahora nos enfocamos en lo mucho que el «Nature Boy» echa de menos los encordados así como también en el interés que tiene el periodista en adentrarse más en ellos. No como luchador pero sí como mánager. El dos veces miembros de Salón de la Fama de la WWE también le pregunta sobre su posible participación en WrestleMania 39.

► Ric Flair extraña la lucha libre

“Oh, Dios, lo extraño todos los días. Vivo indirectamente a través de mi hija ahora. Pero tienes razón, Stephanie [McMahon] y Hunter [Triple H] se han apoderado de la WWE, han hecho un trabajo magnífico. Veo el programa religiosamente, y llego a un lugar donde pongo Monday Night Football y lucha libre y les digo: la lucha libre compite con eso todos los días. Te digo, eso no es una crítica a la NFL. La lucha libre tiene tantas personalidades y es muy entretenida, y los atletas trabajan muy duro”.

► Stephen A. Smith tiene ganas de lucha libre

Flair: «Stephen A., acabo de correr la voz de que debido a que WrestleMania está en California, ellos [WWE] saben que estás en California, creo que están considerando la idea de que manejes a uno de estos muchachos«.

Smith: «¡Así es! Escucha, hombre: Bobby ‘The Brain’ Heenan, Paul Heyman y estos muchachos; me encantaría ser un mánager de chicos malos. No sé si sabes eso de mí, Molly. Quiero ser uno de esos malos. No quiero ser un buen chico, quiero ser un mánager rudo y alborotador. ¡Creo que podría lograrlo, Ric Flair!«.

¿Echáis de menos a Ric Flair en los encordados? ¿Qué os parece el interés de Stephen A. Smith?