Un aspecto clave de todas las Superestrellas de la WWE es que tienen que emocionar a los fanáticos, porque si no generan emoción, están perdiendo un elemento fundamental para que sus luchas sean grandes, para que protagonicen momentos importantes, y, en definitiva, para que tengan éxito. ¿Dexter Lumis lo hace? Cada uno tenemos un punto de vista personal y quien escribe estas líneas responde que no a esta pregunta. Lo mismo que Jimmy Korderas, ex réferi de la compañía, como explica en su nuevo #ReffinRant.

.@DexterWWE and @mikethemiz battle in a high-stakes “Winner Takes All” Ladder Match, where the prize is a bag full of money.#WWERaw pic.twitter.com/x2kVk0MNVq — WWE (@WWE) December 22, 2022

► ¿Dexter Lumis no emociona al Universo WWE?

“A veces el silencio habla más fuerte que las palabras, especialmente en el mundo de la lucha libre profesional. El Raw del lunes por la noche no estuvo mal. Ese dinero colgando sobre el ring, ese combate de escaleras, el ganador se lo lleva todo, Miz vs. Dexter Lumis, no fue un mal combate. Fue diferente de la mayoría de las luchas de escaleras que vemos, pero la gente no se pone detrás de Dexter Lumis. No está recibiendo una reacción de la multitud.

«Miz todavía está recibiendo odio porque Miz es excelente para recibir odio, pero el personaje de Dexter Lumis no está haciendo que la multitud se involucre, no los está atrayendo, a pesar de que pusieron a Johnny Gargano con él. E incluso cuando Bronson Reed salió más tarde en el combate e interfirió y le costó el combate, la gente aún no estaba interesada en él. Estaban callados. Hay algo que falta allí, desearía poder señalarlo, pero la multitud dice mucho cuando está en silencio».

¿Estáis de acuerdo con Jimmy Korderas? ¿Dexter Lumis no os emociona?