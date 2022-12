“Honestamente, fue el impulso del momento. Eventualmente seré la cara de esta marca y sentí que esta era la mejor manera de representarla. WWE ha cambiado mi vida, y esta es mi forma de decir gracias, convirtiéndome en un embajador por el resto de mi vida. Cuando dije que me arrepentía, me arrepentí de no haberlo tatuado antes. También planeo hacerme un tatuaje de NXT en el cuello para mi cumpleaños«. Edris Enofé hablaba así recientemente de su tatuaje del logo de WWE en el pecho que tanto está llamando la atención.

► Edris Enofé responde a las críticas

El luchador de NXT está recibiendo muchos mensajes negativos por ello y en una nueva publicación en redes sociales quiso responder, acordándose del tatuaje de Pepsi de CM Punk, del cual se han dicho muchas cosas -como que es una referencia a su determinación a no consumir alcohol ni drogas o que es una especie de contestación a Brian Baker, ex guitarrista de Minor Threat, que tiene uno de Coca-Cola- aunque la estrella de AEW habitualmente ha respondido: «Me gusta Pepsi».

There’s nothing wrong with getting branded tattoos!!

I get a @WWE Tattoo and y’all wanna clown me..

Others get a Pepsi tattoo and y’all don’t say nothing.. okay 👍🏾 — EDRIS 3.0 (Future Face of NXT) (@Edris_Enofe) December 21, 2022

«¡¡No hay nada malo en tener un tatuaje de una marca!! Me hice un tatuaje de WWE y todos se están riendo de mí… Otros se hacen un tatuaje de Pepsi y los demás no dicen nada… Está bien«.

Cada uno hace con su cuerpo lo que quiere así como que cada uno tiene derecho a opinar de la manera en que quiera. No se trata de no hacer una de las dos cosas sino, en el caso de Edris Enofé, de no dar ninguna importancia a quienes critican su tatuaje porque realmente no la tienen.