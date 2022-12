Edris Enofé, luchador de NXT, publicó recientemente un video en redes sociales mostrando cómo se estaba preparando para que le tatuaran el logo de la WWE en el pecho. Posteriormente, dio a conocer, no sabemos si en broma o no, que ya se estaba arrepintiendo. Junto a Malik Blade, cada vez tiene más presencia en la división de parejas de la marca amarila. Y la semana que viene van a unir fuerzas con Odyssey Jones en un combate de tercias muy interesante. Pero continuemos hablando del dibujo permanente que se ha hecho en el cuerpo.

► El tatuaje de Edris Enofé

Porque en un nuevo tuit da un pequeño vistazo a cómo luce el tatuaje ya terminado:

E incluso en la siguiente imagen lo vemos mejor:

Además, hablando recientemente con USA Network, el luchador comentaba lo siguiente acerca del motivo por el que se hizo este llamativo tatuaje:

“Honestamente, fue el impulso del momento. Eventualmente seré la cara de esta marca y sentí que esta era la mejor manera de representarla. WWE ha cambiado mi vida, y esta es mi forma de decir gracias, convirtiéndome en un embajador por el resto de mi vida”.

También aclaró que no se arrepentía de tenerlo y adelantó que se puede tatuar el logo de NXT en el cuello:

«Cuando dije que me arrepentía, me arrepentí de no haberlo tatuado antes. También planeo hacerme un tatuaje de NXT en el cuello para mi cumpleaños«.

Veremos cómo avanza la carrera de Edris Enofé y qué éxito tiene en los próximos años en NXT y WWE.