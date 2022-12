Paulo Costa había estado diciendo que no tenía un acuerdo con la UFC para luchar contra el ex campeón Robert Whittaker en UFC 284 el 12 de febrero. Resulta que estaba diciendo la verdad.

El lunes se confirmó que los dos contendientes del peso medio no se enfrentarían en Perth. Costa tuiteó que «no iba de farol». También criticó la incapacidad de la promoción de la lucha para reservar grandes peleas.

«Creo que se lo están tomando a mal, hacer que los luchadores no estén contentos con los acuerdos no es muy inteligente. No es sólo YO, recuerdo: Nagnnu , OMalley , Mark hunt etc», tuiteó Costa.

Whittaker publicó un vídeo en las redes sociales con su reacción a la noticia de que no se enfrentaría a Costa y no estaría en el cartel de la pelea de Perth.

«Buenos días a todos. Estoy seguro de que han visto los medios de comunicación y los rumores que circulan sobre el cartel de Perth. Es molesto, muy molesto decir que son ciertos. La pelea con Costa se ha venido abajo. La UFC hizo todo lo que estuvo en su mano para que acudiera al combate. Tengo entendido que le dieron un nuevo contrato para que aceptara la pelea y aun así no la aceptó«, dijo Whittaker en el vídeo.

«La pelea de Perth no está sucediendo. Están buscando reprogramarme para marzo o abril», continuó. «Esto es muy molesto, lo siento por todos los amigos, fans y familiares que se dirigen allí para verme trabajar. Estoy disgustado. Estaba dispuesto a entrenar hasta Navidad, a entrenar hasta Año Nuevo, a trabajar».