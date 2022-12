Luchador de NXT se tatúa el logo de WWE en el pecho

Edris Enofé se está abriendo camino poco a poco en la televisión de NXT. Apenas tenía experiencia antes de firmar con WWE en 2021. Había entrenado en la Level Up Wrestling School, donde solo tuvo un combate; bajo el nombre de ENA, enfrentó a Jordan Cruz en el evento de la misma Level Up Remember The Name. El año pasado solo tuvo cinco luchas en su actual compañía pero en 2022 ya ha tenido 40. No solo en la marca amarilla sino también en el programa secundario Level Up, como en el pasado en 205 Live, así como este mes debutó en Main Event. En la actualidad, forma equipo con Malik Blade.

► Edris Enofé se tatúa el logo de WWE en el pecho

Hablamos ahora de este luchador porque recientemente subió un video a redes sociales en el que muestra que se ha tatuado el logo de WWE en el pecho.

Y bromeando luego hizo otra publicación en la que dice, entendemos que en tono de bromea, que puede que se arrepienta:

ngl, i kinda regret it now — EDRIS 2.0 (@Edris_Enofe) December 20, 2022

Todavía no ha dado a conocer el resultado final del tatuaje, aunque quizá porque aún no ha terminado de hacérselo ya que eso puede tardar unas cuantas horas. La verdad es que esto es tener claro realmente donde uno quiere trabajar. No podían faltar las bromas de algunos fans diciendo que justo después del tatuaje lo van a despedir. Ciertamente sería una situación curiosa que le comunicaran su despido mientras él, con la camiseta abierta, muestra el logo de WWE en su pecho. Pero fuera de bromas no tenemos ninguna información sobre que eso pudiera suceder en un futuro cercano.

Así que veremos cuando Edris Enofé aparece por primera vez en la televisión de NXT con el tatuaje y cómo este luce cuando esté terminado finalmente.