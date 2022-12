Dolph Ziggler pasó por todas las etapas en WWE. Desde ser una promesa hasta ir ascendiendo poco a poco ganando el Campeonato de Estados Unidos hasta convertirse en toda una realidad y conseguir el Campeonato Mundial de Peso Completo para ahora ser todo un veterano. Nunca ganó el Campeonato WWE y en opinión de quien escribe estas líneas debería haberlo hecho. Dicho esto, ¿cómo está viviendo «El Presumido» el actual capítulo de su carrera como Superestrella? Lo cuenta en Andy’s Hall Pass.

► Dolph Ziggler, un veterano de WWE

“Oh, sí, por supuesto. Y lo que más me gusta es que si alguien dice: ‘Oh, es un veterano’, bueno, sí. Puedo ayudar a la gente detrás del escenario, soy bueno en mi trabajo y me siento lo suficientemente cómodo, sabiendo lo bueno que soy, que puedo ayudar. Pero también digo: ‘No estoy aquí solo para ayudar’. También tengo este ego y tengo este talento que digo: ‘Maldita sea, quiero robar el espectáculo todas las noches sin importar dónde esté o si estoy en el cartel o no’. Así que acepto eso, porque amo el negocio y tengo una maldita meta. No son títulos, no es un cierto combate, persona o lo que sea. Es hacer que este negocio sea mejor porque estuve involucrado en él y cuando me vaya, es mejor porque fui parte de él. Esa es la parte importante”.

DZ también comentó lo siguiente sobre estar trabajando durante la temporada de vacaciones:

“Por supuesto que sí [tiene un significado especial]. Porque uno, la temporada es genial. Porque significa que puedes ver a algunos parientes y amigos que no siempre ves. Pero dos, también significa: una de mis épocas favoritas del año es hacer esa ‘gira durante las vacaciones’ donde los niños están fuera de la escuela, las arenas están llenas. Todos tienen algo de alegría navideña para ellos, nos divertimos mucho haciendo el espectáculo. Es muy divertido, hay una intensidad extra. Estos boletos eran los regalos de Navidad o regalos de vacaciones de muchas personas. Y lo hace tan especial para nosotros”.