Dolph Ziggler sabe cómo llamar la atención mejor que la mayoría de las Superestrellas de WWE. Tiene tantos talentos que puede hacerlo de muchas maneras distintas. Y una de ellas siempre ha sido sus atuendos, con los que, por ejemplo, en incontables ocasiones ha rendido tributo a grandes nombres de la historia, como Shawn Michaels. Continuamos con ellos porque «El Presumido» da a conocer en B-Sox que la compañía le prohibió que repitiera el de estampado de leopardo de las nieves que utilizó contra John Morrison en Hell in a Cell 2009.

► WWE prohibió un atuendo a Dolph Ziggler

«Me gusta el estampado de leopardo. Compré guantes de leopardo de las nieves, un chaleco de leopardo de las nieves, calzoncillos de leopardo de las nieves, y obtuve el bronceado en aerosol de naranja púrpura más loco y más grande que puedas tener, y me decoloré el cabello la noche anterior. Digo: ‘Esto es tan extravagante y tonto. Va a ser genial’«.

No tuvo éxito con el atuendo pero DZ agradece haber tenido la oportunidad de luchar contra Morrison, un buen amigo suyo.

«Me encantó y me lo pasé genial. Y tuve que luchar con John Morrison, uno de mis mejores amigos, y nos divertimos mucho golpeándonos a muerte, y llegué al fondo y, en algunas palabras que no puedo repetir, me dijeron que ese atuendo nunca lo volvería a usar. ‘Gran combate, nunca vuelvas a hacer eso’. ‘Está bien, lo entiendo, gracias.’

¿Qué os parece el atuendo de leopardo de las nieves de Dolph Ziggler?