¿WWE insinuó en Raw que The Hurt Business volverá?

«(…) Algunos de mis amigos más cercanos, incluso favoritos, Hurt Business. MVP está ahí con Omos. Shelton Benjamin sigue haciendo de las suyas. Cedric está allí. Me gustaría volver a reunir a ese grupo en algún momento (…)». Estas fueron palabras de Bobby Lashley en octubre en una nueva reafirmación de que quiere volver a juntar a The Hurt Business, la facción que lideraba con Shelton Benjamin y Cedric Alexander como compañeros y MVP como mánager. Y ahora finalmente parece que eso podría estar cerca de ocurrir.

Durante el programa de esta noche de Monday Night Raw, MVP se acercó a Adam Pearce para tener una conversación acerca de Lashley. Lamentablemente, no pudimos saber qué quería decirle porque el Gerente General tuvo que atender a los luchadores que fueron atacados por The Bloodline, entre los que estaban Alexander y Benjamin. Pero entendemos que más pronto o más tarde el representante de Omos va a intentar hablar con Pearce y entonces sabremos qué le quiere decir sobre «El Todopoderoso». Aquí puede haber una historia muy interesante.

Lashley en estos momentos está en tierra de nadie, en problemas con el mismo Pearece, después de quedar fuera de la contención al Campeonato de Estados Unidos. Alexander y Benjamin andan vagando por la programación. Y MVP está trabajando con Omos, aunque sin mucho que hacer tampoco. Otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿y si los cuatro vuelven a formar The Hurt Business con el «Gigante de Nigeria» como quinto miembro? No cabe duda de que esa sería una vuelta de tuerca tremenda para la facción.

MVP wants to talk about Bobby? COME BACK TO ME DAMN IT ☹️#WWERaw pic.twitter.com/hxKHlW2K3i

— blkspnge2 🎄 (@Sky_CNTL) December 20, 2022