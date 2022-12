La nueva sensación de AEW: «Esta era mi meta»

El joven luchador Action Andretti está dando sus primeros pasos en AEW. Debutó venciendo a Chris Jericho en el Dynamite: Winter is Coming. Luego derrotó a Invictus Khash en el episodio de Dark del 20 de diciembre. Ese mismo día grabó un combate que próximamente será emitido en el mismo programa con Bronson. Y esta semana, el miércoles, estuvo en televisión para salvar a Ricky Starks de un ataque de la Jericho Appreciation Society. Ganar a uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos en su primera lucha hizo que Andretti se convirtiera en la nueva sensación de la compañía. Con el paso de tiempo veremos adónde lo lleva esta aventura.

Mirando hacia atrás, descubrimos que comenzó su carrera en 2019, el mismo año en que nació All Elite Wrestling. Hasta ahora, como independiente, estuvo trabajando sobre todo en MCW Pro Wrestling. También lo hizo ocasionalmente en Game Changer Wrestling. Justamente acerca de su breve carrera estuvo hablando Action Andretti en su reciente entrevista con Busted Open Radio. En la misma da a conocer además que firmar con la organización Khan siempre fue su meta. No menciona a otras en las que pudiera estar interesado.

“Empecé a entrenar hace unos cuatro años, y sabía en lo que me estaba metiendo, pero realmente no sabía los entresijos. Una vez que conseguí ese objetivo, comencé a darme cuenta: ‘Está bien, no puedo simplemente luchar aquí’.

“AEW era mi objetivo, y aquí es donde quería estar. Especialmente después de luchar allí una vez y estar atrás. Muchas cosas buenas me sucedieron en las indies para ayudarme a llegar aquí”.

#JerichoAppreciationSociety's @RealJakeHager, @GarciaWrestling and @sammyguevara waste no time in descending upon @starkmanjones, but newly #AllElite @ActionAndretti comes to for the save!#AEWDynamite: #HolidayBash is LIVE on TBS! pic.twitter.com/TzTuEqy6KP

— All Elite Wrestling (@AEW) December 22, 2022