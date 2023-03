Los réferis no son los protagonistas del show, pero hoy hablamos de Stephon Smith, quien trabaja en AEW, donde los árbitros tienen mayor relevancia que en otras compañías, siendo nombrados en televisión y en ocasiones jugando un papel tanto en los combates como en las historias. Sin ir más lejos, recientemente, Aubrey Edwards contestaba a las críticas por justamente tener demasiada visiblidad: “Si Jericho me está involucrando en un combate, y me está empujando y quiere que yo lo empuje, lo haré. En última instancia, no es mi decisión, es su decisión porque es su historia, y estoy allí para ayudar a elevar la historia que está contando […]“.

> La oportunidad de Stephon Smith en AEW

Pero continuemos con Stephon Smith pues en su reciente entrevista en AEW Unrestricted da a conocer cómo se unió a All Elite Wrestling:

“Me mudé al noreste a principios de 2022 y solo quería hacer un montón de eventos independientes solo para recuperar mi nombre con la esperanza de que hacer shows de alto perfil que me dieran una oportunidad con AEW. Me acerqué a New Japan, trabajé en New Japan, trabajé en GCW, hice algunos otros indies de alto perfil en el noreste y luego simplemente puse una sonda. Envié un correo electrónico y dije: ‘Oye, ¿hay oportunidades aquí?’. Luego, AEW se acercó a mí para hacer Dark en Orlando y así fue como todo se juntó. Recibí el correo electrónico, era solo una oportunidad para venir y hacer algunos combates y ver cómo funcionaba.

“Da la casualidad de que hice un par de combates y Tony Khan, que estaba a la vanguardia de estas cosas, se me acercó y me dijo: ‘Oye, ¿puedes estar en Atlantic City?’. De ahí ser un réferi a tiempo completo con AEW. Hasta ahora, ha sido una experiencia realmente genial poder viajar por el mundo, viajar por los Estados Unidos, trabajar en muchos de estos grandes escenarios [como el] T-Mobile, Kia Forum. Muchos de estos lugares que solías ver en la televisión y decías: ‘Hombre, esto sería realmente genial’. Sería genial trabajar en estos lugares porque ahí es donde lo ves. Simplemente se convirtió en esta maravillosa oportunidad de vivir una parte de mi sueño que no tuve la oportunidad de hacer en la primera parte de mi carrera”.

¿Te gusta cómo AEW trabaja con sus réferis?