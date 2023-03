Bayley habla de las comparaciones con John Cena

Con lo buena que era Bayley… ¿qué le ha pasado?, pensarán quienes no vieron la evolución que ha tenido en los últimos años desde que abrazaba a todo el mundo hasta ahora que prefiere los puñetazos. “Cuando sucedió por primera vez, estaba en, no sé si lo recuerdas, como un momento tan extraño en mi carrera en el que realmente no iba a donde todos pensábamos que iría. Y sentí que los fanáticos ya se estaban volviendo contra mí y simplemente no lo creían. Así que sentí que era una oportunidad perfecta […]“. Así lo recordaba la luchadora recientemente.

> Las comparaciones de Bayley con John Cena

Pero ahora nos vamos un poco más atrás, a cuando todavía era una de las favoritas de los fanáticos y no mostraba más que su cara más amable. En aquellos tiempos muchos la comparaban con John Cena, quien también fue rudo, aunque nunca tuvo exactamente el camino de ‘The Role Model’, una vez que alcanzó la cima, nunca más cambió de bando, siempre fue técnico. Hablando recientemente con el Dr. Beau Hightower, la Campeona SmackDown más longeva compartía sus pensamientos sobre estas comparaciones con el 16 veces Campeón Mundial:

“Solía escuchar eso mucho. No recientemente porque me volví mala. Cuando era una buena chica, creo que significaba mucho cuando lo escuchaba y lo escuchaba de mis compañeros. Eran como: ‘Eres una de las babyfaces más blancas’ y la gente estaba genuinamente detrás de mí. No podían ver el mal en mí. Eso fue realmente genial y solo pensé en todo el dinero comercial que podría ganar. Es gracioso, pero ahora hay una diferencia. Cuando eres una buena chica y una chica mala. Creo que necesitaba hacer el cambio por mí misma. Nadie es John Cena. No sería capaz de hacer lo que él hizo por tanto tiempo”.

¿Como técnica o como ruda, cómo te gusta más Bayley?