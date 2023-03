No hay nadie en la lucha libre profesional que no reciba críticas. Y Aubrey Edwards, la réferi de AEW, no es una excepción. En su caso, entre otros mensajes negativos, hablamos de si se involucra demasiado en los combates. Algunos la critican por eso. Y ella estuvo hablando de ello recientemente en The Sessions with Renee Paquette.

> Aubrey Edwards aborda las críticas

“Cuando comenzó a suceder, era algo en lo que pensaba: ‘Oh, Twitter eventualmente me va a odiar porque soy mujer. Eso va a suceder’. Soy muy buena en no escuchar críticas que no importan. Escucho críticas constructivas. Ahí es donde me he centrado. Si Jericho me está involucrando en un combate, y me está empujando y quiere que yo lo empuje, lo haré. En última instancia, no es mi decisión, es su decisión porque es su historia, y estoy allí para ayudar a elevar la historia que está contando. No es como si tratara de ser un personaje, simplemente se dieron cuenta de que tengo una personalidad muy emprendedora y muy sensata, y cuando la gente me elige en los combates, dicen: ‘Oh, si la empujo, me odian, vamos a hacerlo’, y sucede naturalmente. Nunca fue algo que pretendí, fue algo que sucedió porque los luchadores me pidieron que hiciera cosas en los combates y las hago“.

New ink. Live más. Watch #AEWRampage tonight and see if I bleed through my shirt! Shout out to Campbell at Diamond Club Tattoo Studio in SF. One of the best experiences I’ve had with a tattoo artist. pic.twitter.com/ws7Vu6ftVH — Aubrey Edwards (@RefAubrey) March 3, 2023

También habla de si recibe críticas de otros réferis:

“No recibo ninguna en AEW porque todos los muchachos son j*didamente geniales. Todos son absolutamente increíbles. Escucharé algunas críticas en línea de otros árbitros que están en las indies. Amigo, ¿por qué criticas a la gente en la televisión? ¿No es así? ¿Quieres un trabajo? No me enfoco en las críticas, me enfoco en lo tontas que son las personas, ¿por qué criticas algo en línea y luego me envías un DM sobre conseguir un trabajo en AEW? No vamos a hacer eso si te has cagado en mí”.

