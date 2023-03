John Morrison recuerda la lucha de zombies en WWE

Durante WrestleMania Backlash 2021, The Miz, con John Morrison, enfrentó a Damian Priest en una lucha de leñadores, que no eran luchadores sino zombies. Ello con motivo de la promoción de la película ‘Army of the Dead’ de Netflix. Como ocurriera con aquella historia de huevo robado para publicitar ‘Red Notice’. Hoy nos acordamos de dicha ocasión porque Morrison estuvo hablando de ella recientemente en The Wrestling Perspective Podcast, contando, por ejemplo, la reacción de Priest cuando le contó lo que iba a pasar.

> Miz vs. Priest, entre zombies en WWE

“Escuché sobre el combate y le dije a Damien Priest lo que estábamos haciendo. Se acercó a The Miz y dijo: ‘¿De qué diablos está hablando John?’“.

El Campeón Nacional de Peso Abierto MLW también afirma que disfrutó aquella experiencia con los muertos vivientes:

“Para ser honesto, me encantó, es tan raro y no tenía ningún sentido. Por otra parte, la lucha libre no tiene por qué tener sentido. Así que ambos fuimos devorados por zombis y luego regresamos la semana siguiente”.

John Morrison fue despedido ese mismo año de la WWE y desde entonces está trabajando como independiente por todo el mundo. La compañía McMahon es la compañía McMahon pero ciertamente le está yendo de maravilla. Hace poco lo vimos en 1PW No Turning Back en Inglaterra. Más recientemente, ayer mismo, estuvo luchando contra Ninja Mack en el evento REVOLVER DRIP; por supuesto, cambiando su nombre a Johnny Revolver. Y antes fue Johnny Caballero en un show de MLW, AAA y Promociones EMW en Tijuana.

¿Qué te pareció aquella lucha de zombies?