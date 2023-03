The Miz cree que tanto Jake Paul como Tyson y Tommy Fury serían más que bienvenidos en WrestleMania 39, según señala en una reciente entrevista con TMZ. Antes de pasar a las declaraciones del ‘A-Lister’ tenemos que apuntar que no tenemos ninguna información acerca de que alguno de los tres boxeadores vaya a estar en el magno Evento Premium que se celebrará en dos noches, el primero y el segundo de abril. Aunque tanto ‘The Problem Child’ como ‘The Gipsy King’ han trabajado en la WWE antes. ‘TNT’ de momento no.

> The Miz invita a Paul y los Fury a WrestleMania

“Logan tomó la WWE y realmente se centró y se perfeccionó. Creo que se está metiendo con la persona equivocada con Seth Rollins, pero ¿quién sabe? Quiero decir, nunca se sabe lo que va a pasar en WrestleMania, especialmente en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. Queremos hacer ruido. Entonces, si Jake quiere involucrarse en eso, creo que sería más que bienvenido. Tal vez todos ellos, Tyson también. Tyson ha estado involucrado, así que… Están sucediendo muchas cosas“.

Jake Paul quizá podría aparecer para ayudar a su hermano, Logan Paul, contra Seth Rollins, en una lucha que todavía no se ha anunciado. Y Tyson Fury quizá realizar simplemente una aparición para saludar. Tommy Fury también pero digamos que en su caso no tiene tanto sentido pues ni es una gran estrella del boxeo ni tiene nada que ver con la lucha libre. Veremos si tenemos novedades en algún sentido próximamente.

¿Te gustaría ver a Jake Paul, Tyson Fury y Tommy Fury en WrestleMania 39?