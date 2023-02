Mike Bailey tiene un ambicioso plan que pasa por ganar dos títulos para conquistar IMPACT Wrestling. Para conocerlo es interesante recordar que fue Campeón de la División X durante 110 en 2020. Como señala en SP3 for Tru Heels BTR, quiere recuperar dicho cinturón para luego ganar el Campeonato Mundial Impact. Y si antes, durante o después ganar algún otro…

> El ambicioso plan de Mike Bailey

“Creo que es tanto porque cuando gané el Campeonato de la División X en el Slammiversary de 20 años en un combate de Ultimate X. No podría pensar en una mejor manera de convertirme en Campeón de la X-Division y no puedo pensar en una mejor manera de convertirme en Campeón Mundial IMPACT que quitárselo a la persona que actualmente tiene el reinado más largo de todos los tiempos. Pero la gran razón por la que nunca cobré la “Opción C” es porque quería ambas.

“No quería perder uno para obtener el otro porque, sinceramente, no creo que uno sea mejor o más significativo que el otro. Creo que lo dije cuando era Campeón de la X-Division, pero creo que en términos de división, la X-Division es la mejor división en la lucha libre profesional. Está tan llena y repleta de talento, pero tener ambos es mi objetivo final y si puedo lanzar el campeonato de parejas además de la mezcla, sería más feliz. ¿Por qué no lanzar el Campeonato de Medios Digitales mientras estamos en eso? Pero me niego a poner límites a lo que puedo lograr en IMPACT Wrestling”.

¿Crees que Mike Bailey cumplirá su deseo?