Los fans han estado cantando “no puedes luchar” a Shayna Baszler y Ronda Rousey. Por ello le preguntaron recientemente a la ex Campeona NXT en WWE Die Woche y la luchadora se defendió a sí misma y a Ronda Rousey. Ciertamente, no son las mejores en el encordado de la WWE, pero cuando estaba en la marca amarilla Baszler dio grandes combates.

. @NatbyNature has been waiting all week to get her hands on @QoSBaszler ! 😤 #SmackDown pic.twitter.com/0BJ1SIHtyT

“Es divertido porque escuchas ‘no puedes luchar’ o la gente nos dice ‘no podéis luchar’ o ‘aprende a luchar’, ‘todo lo que hacéis es MMA’. Probablemente somos las únicas dos chicas en el vestuario, tal vez en el elenco, tal vez haya tantas [levanta cinco dedos] que saben cómo hacer un derribo de dos piernas. Una verdadera doble pierna. Eso es lucha libre. Es divertida la forma en que la gente piensa en nosotras porque somos demasiado buenas. Me gusta cuando estoy haciendo cosas y miro a la audiencia y la gente tiene que ver mis combates entre sus dedos y dicen: ‘oh no’. Me gusta eso.

“Me gustan los cómics y hay un cómic de Batman en el que alguien dice: ‘¿Por qué te haces llamar murciélago? No vuelas’. Él dice: ‘No vuelo porque no necesito volar’. Ronda y yo no volamos porque no lo necesitamos. Otras personas tienen que hacer eso porque no saben cómo agarrar tu brazo y torcerlo en cualquier dirección, nosotros lo hacemos. Es diferente si lo miras de esa manera y abres tu mente. Es específicamente Estados Unidos. Europa especialmente, Japón, están un poco más abiertos a este estilo de lucha libre. Pasé mucho tiempo en Japón luchando y ahí es donde realmente me sentí cómoda. Como cualquiera, cuando comencé en la lucha libre profesional, fue como: ‘Josh (Barnett) quiero tener un movimiento de cuerda superior, quiero hacer cosas geniales’. ‘Nadie puede hacer lo que haces, tienes que abrazar lo que haces’. Cuando fui a Japón y viví allí y luché por un tiempo, realmente me sentí cómoda y dije: ‘Ah, sí, no necesito hacer eso, esto es genial. Esto es genial’. Ha sido divertido.”

.@ShotziWWE and @NatbyNature are FIRED UP tonight and this Canadian crowd in Montreal is loving it! 🇨🇦👏

Can @RondaRousey and @QoSBaszler turn this match around? #SmackDown pic.twitter.com/QnnyxoWOpS

— WWE (@WWE) February 18, 2023