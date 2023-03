Effy revela por qué fracasó su intento en WWE NXT

Effy es uno de los luchadores más reconocidos del circuito independiente estadounidense pero nunca ha alcanzado a trabajar en las grandes compañías del territorio nacional; tuvo un combate en una ocasión en ROH pero nunca ha luchado en la WWE, AEW o IMPACT. Podríamos pensar que no ha tenido la intención de hacerlo. Pero eso en realidad no sería del todo cierto, ya que en 2016 casi trabaja como extra en NXT. Y ese podría haber sido un primer paso para luego unirse a la marca y quizá posteriormente entrar a Raw y SmackDown.

> Effy pudo trabajar en WWE NXT

Pero finalmente ni siquiera tuvo esa oportunidad inicial, como estuvo recordando recientemente con Mike y Righteous Reg en Indied.

“Puedo pensar en momentos específicos en los que cerré ciertas puertas. Una historia extraña. Iba a hacer un trabajo extra en NXT en 2016. Me hice un análisis de sangre y la médico dijo: ‘Tienes hepatitis C’. Dije: ‘¿En serio?’. Ella me envió a un especialista y el especialista dice: ‘¿Qué te dijo la doctora?’. ‘Me dijo que tengo hepatitis C y es un siete sobre diez en la escala de preocupación’. Él dice: ‘Voy a volver a analizar tu sangre ahora mismo. Absolutamente no tienes hepatitis C. Tienes lecturas normales en tu prueba. No sé lo que ella estaba leyendo. Haré otra prueba a tu sangre ahora mismo’. No tenía, pero tuve que informarles, cuando me lo dijeron: ‘Oye, no puedo ir a NXT’. Uno se pregunta si fue Dios o el Diablo poniendo su mano ahí para decir ‘tienes un camino diferente, joven'”.

¿Que opinas de Effy?