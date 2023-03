Charlotte Flair quiere una carrera mayor en el cine

Charlotte Flair es de esas Superestrellas que nunca queremos ver alejarse de la WWE pero ella ya lo está valorando. De hecho, es bien sabido por todos nuestros conocedores que ‘The Queen’ ya ha emprendido proyectos fuera de la lucha libre profesional, como su línea de joyería de la que estuvimos hablando durante su última ausencia de la programación.

Por ello entendemos que se refiere a enfocarse realmente en su vida profesional más allá de los encordados cuando habla de ello con Jim Varsallone para el Miami Herald. Es más, está hablando de su carrera como actriz de cine, por lo que eso sí le va a requerir centrarse al cien por ciento si quiere tener éxito. Ahí están John Cena o Batista.

> Charlotte Flair mira más allá de la WWE

“Definitivamente quiero hacer cosas fuera de la WWE, pero es una cuestión de cuándo sucederá eso para mí. Muy temprano en mi carrera, hice ‘Psych The Movie’. También hice ‘Punky Brewster’. He tenido estas oportunidades. Realmente me encantaría un papel más grande y una película más grande, pero cuando eso suceda, sucederá.

“Estoy tratando de no presionarme tanto: ‘Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello’. Porque, al final, al mismo tiempo, quiero ser la mejor Superestrella de la WWE. Sé que quiero ser la mejor en todo lo que hago, así que es cuando todas estas cosas me llegan en el momento adecuado. Sé que suena a cliché, pero es solo paciencia. El aspecto de mi transición será único y especial para Charlotte Flair”.

