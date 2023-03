Effy: “Cody Rhodes es una leyenda independiente”

Effy es uno de los luchadores más reconocidos del circuito independiente y tiene grandes palabras para Cody Rhodes, quien después de su larga carrera en la WWE y antes de fundar AEW también tuvo una aventura en el circuito, compaginada con sus tiempos en NJPW, IMPACT o ROH, a las cuales también llegó con esa misma libertad de poder trabajar donde quería. Y así fue como se hizo un nombre que nadie esperaba. Tanto que, volviendo a ‘The Weapon Of Sass Destruction’ y sus palabras en Indied with Mike & Righteous Reg, es una leyenda indie.

> “Cody Rhodes es una leyenda independiente”

“Cody nos va a dar un espectáculo, en realidad estoy muy emocionado. Cody es una leyenda independiente. No sé si ustedes saben esto, pero Cody, cuando lo liberaron de la WWE, se fue a las indies y se unió a la facción más exitosa posible de inmediato, tomó todas las fechas de alto perfil, y luego corrió a ROH y tomó su estructura, y luego corrió a Tony Khan. No sé. Estoy fascinado con el tipo. Abre una escuela para ayudar a AEW a conseguir gente nueva. Es muy raro. Tengo a su papá tatuado en mi pie, así que no estoy tratando de ser grosero, pero es algo extraño. Tal vez algún día el egoísmo me alcance y haga lo mismo, pero no del todo”.

Cody Rhodes trabajó en un montón de compañías de 2016 a 2019: VIP Wrestling, DREAMWAVE Wrestling, Preston City Wrestling…

¿Qué te pareció la aventura de Cody Rhodes después de WWE y antes de AEW?