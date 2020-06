WWE quiso hacer un homenaje a la vieja escuela con el combate que Edge y Randy Orton disputaron en Backlash 2020 el pasado día 14. E irónicamente, la falta de público ayudó a que si bien no fue el mejor combate de la historia, según se promocionó, sí que resultó una buena producción, filmado días antes del PPV, empleando tiros de cámara nunca antes vistos sobre el ring de McMahonlandia y la voz del añorado Howard Finkel.

Por tanto, debido a su condición de lucha cinematográfica, al estilo del "Boneyard Match" o los últimos Money in the Bank, no puede valorarse bajo los mismos parámetros que un encuentro normal, si bien las ediciones están a la orden del día desde que WWE decidió emitir en diferido la mayoría de sus shows bajo esta coyuntura del coronavirus.

► Edge en Backlash 2020, un romántico de la lucha libre

Aunque ahora, Edge, durante una entrevista concedida a Busted Open Radio, quiere aclarar que él y Orton apenas necesitaron una hora para hacer su trabajo.