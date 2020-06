Ric Flair se pronuncia sobre el Edge vs. Randy Orton de Backlash 2020

Se veía venir, entre tanto aburrimiento por cuarentena y la propia irreverencia de la comunidad luchística de internet, que el inminente Edge vs. Randy Orton de Backlash 2020 fuese objeto de mofa. Porque, al promocionarlo como "El Mejor Combate de Lucha Libre de la Historia", hasta el propio "The Rated-R Superstar" se muestra un tanto avergonzado de ese hiperbólico eslogan.

«No existe la mejor lucha de todos los tiempos [...] Vince McMahon es un promotor y está promoviendo, pero está exagerando.

«Es decir, para mí, no hay un mejor combate de siempre. Y eso me quita la presión de encima de forma inmediata. Cuando supe de la promoción me dio la risa porque no me lo tomé en serio [...]»