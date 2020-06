El miembro del Salón de la Fama de UFC, Michael Bisping, no quiere ver a Jon Jones vs. Mike Tyson. Tyson ha tenido el mundo de los deportes de combate lleno de vida desde que anunció sus planes para regresar al boxeo.

Si bien Tyson ha dicho que esto serían combates de exhibición para obras de caridad, eso no ha mitigado la intriga. "Iron" Mike incluso sugirió que Jones, que tiene problemas con el UFC por el pago, debería pelear contra él para lograr una cantidad significativa de dinero. Jones parece estar a bordo con la idea .

Michael Bisping: "Mike Tyson no debe pelear contra Jon Jones de ninguna manera"

Jones ha dicho que encerraría a Tyson si "Iron" Mike le garantiza una revancha dentro del octágono. Tomando su podcast Believe You Me , Bisping dejó en claro que no quiere ver el combate de ninguna manera.

"Tenemos al hombre más malo del planeta, tenemos al mejor de todos los tiempos, y no estoy hablando de Mike Tyson, estoy hablando de Jon Jones. Jon, eres un gran peleador. Mike Tyson tuvo su día.Llama a Anthony Joshua en un combate de boxeo, llama a Deontay Wilder o Andy Ruiz, o cualquiera de esos tipos que son actuales y relevantes". "Sabemos que Tyson está por salir del retiro. Pero aún. Debería pelear contra otra leyenda. No debería pelear con el rey Jon Jones de ninguna manera o forma ".

Tyson no ha tenido pocas opciones desde que reveló sus planes de regreso. Se informa, rechazó una oferta 18 de millones de competir bajo la bandera BKFC. La razón informada es que Tyson se centra únicamente en el boxeo. Sin embargo, ha regresado al mundo de la lucha profesional. Tyson ha hecho un par de apariciones para AEW y muchos se preguntan si podría enfrentarse a Chris Jericho en el futuro cercano. Es algo que Jericho ha provocado.