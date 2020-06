Las mentiras de la Comisión del Edomex: La Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de México ha estado presidida por el Lic. Juan José Herrera Rodríguez, quien heredó (literalmente) dicho cargo de su padre, Juan José Herrera Ornelas, acumulando entre ambos la nada despreciable cantidad de más 40 años al frente del órgano regulador de los deportes de contacto en la demarcación con más habitantes, y por ende, la que más espectáculos deportivos ofrece, y más dinero obtiene.

En febrero pasado, el propio Herrera Rodríguez, presumía haber sancionado durante 2019 61 peleas de box y 480 funciones de lucha libre. Y aunque en arenas habituales (Arena López Mateos, Arena Neza, Arena Naucalpan, Coliseo de Coacalco y alguna otra que se me escape en la memoria), generalmente sí hay un comisionado, la realidad es que hay un infinidad de funciones en el Estado que no son sancionadas y que a él y a su Comisión no le interesan, pues al ser eventos populares no generan ingresos para su órgano, sin importarle un poco los luchadores y las condiciones en que estos trabajan.

►Las mentiras de la Comisión del Edomex

Hace unos días resaltó y causó estupor el comunicado de Herrera Rodríguez donde sancionaba de manera enérgica al promotor Marco Antonio Moreno, mandamás del Grupo Internacional Revolución, cancelándole la licencia para promover eventos, además de suspender las actividades luchísticas de manera "indeterminada" en el inmueble de Naucalpan.

A los luchadores, amedrentó en el comunicado, serían sujetos de sanciones de acuerdo a reglamento, y los que no estuvieran adscritos a su jurisdicción, serían reportados para que se tomaran medidas similares. Otorgándole a Marco la oportunidad de exponer sus puntos de vista en una audiencia virtual. A los luchadores no, ¿cómo para qué?

Pero como decíamos la semana pasada, todo lo enérgica que pueda parecer la Comisión, es de mentiras, se mete en el personaje, vamos, le rudea, como se dice en el ambiente luchístico. Pues después de la audiencia en realidad no pa$ó nada, ni sanciones, ni suspenciones, ni nada... simplemente un jalón de orejas llamado "condicionamiento por seis meses".

Perro que ladra no muerde, decía el adagio de los abuelitos. Y tal parece que así fue, pues el único sancionado por la función del 14 de junio en la Arena Naucalpan fue el médico adscrito a la Comisión que sí hizo su trabajo de manera puntual en el evento. Así lo confirmó en una entrevista a El Universal el día de hoy:

"Estoy notificado que fue a la Arena Naucalpan, no fue mandado por la Comisión y está sancionado por la misma, fue contratado por la empresa."

Lo curioso de la entrevista de Herrera Rodríguez es que expresa una vez más su carácter de rudeza extrema diciendo suspendió funciones en la Arena Cuautitlán Izcalli, y que habló con el promotor de Coacalco para que parara la función del pasado domingo 21. Puras mentiras.

Quizá sí habló con el promotor del Coliseo de Coacalco, en la entrevista no aclara quién, si Marcos Contreras (El Justiciero) dueño del inmueble en cuestión, o Daniel Ledesma, cara de Lucha Memes, pero de nada sirvió. La función se llevó a cabo en el inmueble, aunque previamente grabado el día 17.

Segundo evento de Lucha Memes durante la pandemia sin sanción alguna en dicho inmueble: ni llamada de atención para ambos promotores (ni un comunicado o un jalón de orejas merecen, ¿por qué $erá?).

Y bueno, de la Arena Cuautitlán Izcalli mejor que ni hable el señor Herrera Rodríguez. En su vida alguien de la Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de México se han parado en dicho inmueble. Mucho menos ahora. ¿Suspendió eventos? ¡Pamplinas! Siguen los eventos a puerta cerrada, y peor aún, con lesiones graves entre los asistentes a dichas funciones.

►Crónica de una tragedia anunciada

La Arena es propiedad (por lo menos luchísticamente hablando) del gladiador Barba Gris. En ella se han realizado eventos de su promotora y eventualmente ha cedido sus instalaciones a otras promotoras, como ya comentamos, Fuerzamania presentó un evento con acceso al público en pleno pico de contagio durante está inmunda pandemia. Y con al menos un caso, al parecer, de covid entre los gladiadores.

De acuerdo a lo que ya reportamos, se suponía que no tendrían más actividades. Y de hecho sí se suponía, pues el gladiador Angel Xtreme, realizaría una función en dicho inmueble para celebrar un aniversario de un sonido, el 20 de junio. El gladiador anunció el día 16 que se suspendería dicho evento.

En dicho comunicado, el gladiador informaba lo siguiente:

"Amigos el evento del día sábado 20 de junio queda cancelado por cuestiones de seguridad y prevención. Los que están programados favor de mandarme IMBOX(sic) para ver cuestiones de la garantía que ya se les adelantó.

"También para evitar problemas con la Arena Cuautitlán Izcalli muchas gracias!"

Ignoramos las negociaciones a las que se llegaron tanto con los gladiadores como con Barba Gris como encargado de la Arena, pero el evento se llevó a cabo. Y aunque fue a puerta cerrada, si entró afición, como se puede ver en la siguiente imagen tomada de su perfil de Facebook:

En la lucha estelar, el propio Angel Xtreme hizo equipo con Ángel Dragón (una promesa del IWRG) y la luchadora Kariel contra Oficial 911 Jr. (también talento de IWRG), Barba Azul y el propio Barba Gris.

En algún momento de la lucha, la gladiadora cae al enlonado y es levantada para más castigo por 911, pero al mismo tiempo, y sin decir "agua va" Barba Gris proyecta unas patadas voladoras rasantes que impactan en la cadera y espalda de Kariel. Lesionando a la gladiadora.

La gladiadora, afortunadamente tenía acceso al IMSS y fue atendida en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. Nunca se especificó la gravedad de la lesión, pero aunque hubo rumores de fracturas en costillas y cadera, la realidad es que Kariel se recupera en su casa actualmente.

De lo que se intuye por los comentarios de Kariel es que Barba Gris tenía diferencias económicas con Angel Xtreme, y que en cierta forma se desquitó con la gladiadora. Esto parece tener mucho sentido, pues tanto el promotor como Angel Xtreme se hicieron, en sus redes sociales, múltiples acusaciones sobre dinero y otros temas:

Pero claro, el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de México, el Licenciado en Derecho, Juan José Herrera Rodríguez, afirma que no hay funciones en su territorio ni a puerta abierta ni a puerta cerrada, que no pasa nada y que todo es miel sobre hojuelas.

Seguramente hablará de nuevo con los promotores y/o encargados, que le prometerán que no pa$ará nada... ¿o $i e$tán pa$ando co$a$?