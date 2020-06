Albert Einstein escribió una vez una gran verdad: “Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera”. Y si tuvo validez en su momento, ahora parece que sigue más vigente que nunca.

A pesar de la prohibición expresa de las autoridades sanitarias, muchas empresas siguieron presentando funciones a puerta abierta. Algunas lograron ser cerradas por la autoridad (como la Arena Verdugo Nazi en Tlaquepaque), otras lograron entrar en sentido común después de eso.

La Comisión de Box y Lucha del Estado de México tampoco autorizó las funciones sin público, aunque estás se realizaron de todos modos, grabándolas con anticipación en diversas partes de su demarcación, o incluso en vivo: Coacalco, Cuautitlán, Tultitlán y Naucalpan.

► La falta de sentido común ante el covid en la lucha libre

El día de ayer, la Comisión emitió una fuerte sanción contra los participantes en lo que sería la primera parte del torneo Rey del Ring 2020 de IWRG en la Arena Naucalpan. Suspendieron la licencia de promotor por tiempo indefinido de Marco Moreno, jerarca del Grupo Internacional Revolución, y mencionaron sanciones para todos los participantes (no se indicaron cuales).

Se sabe que la palabra de la Comisión del Estado de México vale para dos sorbetes de aire, y tal vez menos. Si no me cree, recuerde la situación de Ángel o Demonio tras su sanción después del ladrillazo al luchador boricua El Cuervo. Así que, tanto promotores como luchadores no deberían de estar preocupados por la sanción que les pueda poner la Comisión, porque todo puede arreglar$e.

Se deben preocupar por las consecuencias de sus actos en detrimento de la salud propia, de la salud de sus compañeros de profesión y de la salud de sus familiares. Han volado argumentos de ida y de vuelta en unas breves horas sobre el caso Naucalpan. Y aunque se entiende la postura de muchos luchadores al decir que es su manera de ganarse la vida, pues hay varios casos donde sí es cierto, sigue siendo muy cuestionable el poner en riesgo a más personas ante el mortal virus.

Sin importar si se está de acuerdo o no con los números que ofrece la autoridad sanitaria, es un hecho de que muchas personas, con nombre, apellido y familia se han muerto. En más de un sentido gente cercana a la lucha libre, gente que nos ha dolido y nos duele a todos.

La empresa dejó evidencia que el local se sanitizó, incluyendo reporteros presentes. ¿Se puede considerar que es suficiente? Definitivamente no.

Cochino 🦠 virus !!! Lo que tenemos que hacer para regresar a nuestra pasión 💪🏼 Posted by Ivannia Moreno on Sunday, June 14, 2020

Por el grado de riesgo de contagio que implica la lucha libre, que es un deporte de contacto y donde casi todos los flujos corporales habidos y por haber son transmitidos por la naturaleza misma del deporte de un oponente a otro, las medidas que se necesitan para proteger a dichos competidores deben ser máximas. Al menos debe de realizarse una prueba individual por cada luchador que participe en el evento, como están haciendo en UFC o WWE (y aún así ha habido casos positivos en ambas empresas).

"Pero eso es muy caro", dirán los promotores. Sí, lo es. Cada prueba en un laboratorio privado oscila en los dos mil pesos. Y sin muchos ingresos que están percibiendo las promotoras en estos tiempos, pues sí, es muy caro. Eso aunado a que muchas autoridades deberán de estar atentas a estas concentraciones masivas, como bien observa Israel Velázquez en su artículo, todos esos gastos extras deben ser absorbidos por la empresa, y se suman a los gastos ya existentes.

DTU, en su función de Rancho Extremo, afirmó no haber realizado las pruebas por el costo, pero sí afirmó que todos los involucrados estarán en cuarentena dos semanas, esperemos que esto sea cierto.

Uno de los principales gestos que nos define al mexicano es el valemadrismo, así que no faltarán las ganas de luchar de los gladiadores y las ganas de generar ingresos de cualquier forma de los promotores para que sigan pasando situaciones como las de Naucalpan, donde se diga: "no pasa nada", y probablemente, en muchos de los casos no pase nada. Pero como diría Silvia Pinal: "Acompáñenme a ver está triste historia".

►Arena Cuautitlán Izcalli

La Arena Cuautitlán Izcalli está en una de las partes más alejada de la zona metropolitana de la Ciudad de México. El local podría funcionar como bodega, salvo los días de entrenamiento. Existen dos tribunas de metal y sillas de plástico que rodean el cuadrilátero para que puedas disfrutar plenamente las acciones. Su aforo, en un día bueno, debe oscilar en las cien personas. Y aunque no es un gran negocio, como tantas otras empresas luchísticas, sí deja satisfacción tanto a promotores, luchadores y fanáticos de éste bello deporte.

Quizá por lo alejado, o quizá por el mero gusto de que la Comisión nunca se ha aparecido allá, pero podría aplicarse aquella vieja canción infantil de elefantes y la telaraña: "Como vieron que resistía fueron a llamar a otro elefante...".

Originalmente, la promotora Izcaprom, en la segunda quincena de abril, planteó la idea de hacer un torneo de parejas a puerta cerrada, convocando a todos sus luchadores a participar en dicho torneo, transmitiendo los encuentros tanto por sus redes sociales como por su canal de YouTube, y otorgando premios a los ganadores y participantes.

La respuesta fue amplia, debido a la ausencia de eventos luchísticos. Muchos luchadores pidieron oportunidad de participar en el evento. Y lo que originalmente debió ser un torneo de 16 equipos o menos, se duplicó a más de treinta, por lo cual el torneo dio para más fechas, comenzando todo el sábado 2 de mayo.

Como vieron que la Comisión no dijo nada sobre el evento a puerta cerrada, decidieron aplicar otro de los mexicanismos más comunes: "¿Qué tanto es tantito?" Y la Arena Cuautitlán se prestó para un evento de Fuerzamania, el cual sería a puerta cerrada el 20 de mayo, sin embargo hay evidencia de que hubo gente en la función, y que estuvo en contacto directo con los luchadores participantes.

La realidad es que al menos uno de los elementos que participó en dicho evento presentó síntomas obvios del virus a los pocos días de dicha función. Rey Guerrero es el gladiador que luchó en un relevo mixto, junto a Mary Caporal para enfrentar a Rey Búfalo y Yuriko. Como usted podrá ver en las gráficas de Sin Límites Comunicación, el gladiador en cuestión actuó de manera normal, como cualquier otro luchador, tomándose las fotos que la afición le pidió, dando autógrafos y conviviendo con los presentes.

Otro gladiador de esa arena, que sólo había participado en el torneo de parejas, Mysterio Wrestler, también manifestó en sus redes sociales dichos síntomas, aunque después los borró. Sin embargo, el pasado viernes 12, publicó que había una mejoría en su salud y mostró agradecimiento a todas las personas que habían estado al pendiente de él.

El 31 de mayo, la empresa avisó de la cancelación "por causas de fuerza mayor del torneo", aunque no se adentró mucho en los detalles. Esperamos de todo corazón que el foco de contagio ocurrido debido a las imprudencias que hemos mencionado, sea pequeño y a fin de cuentas no pase nada grave.

Sobrarán opiniones de que no es igual, vendrán empresarios a decir que ellos sí son responsables, que ellos sí aplican las medidas de salubridad apropiadas para poder ofrecer un espectáculo seguro. Habrá aficionados que dirán como el gatito: "ia stoi arto!" del encierro y el confinamiento, y sin duda, los seres humanos le seguiremos dando la razón a Einstein.