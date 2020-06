Los fans de WWE han criticado que Charlotte Flair sea la mujer más condecorada en la historia de la compañía, y la atacan sin tener en cuenta que es una mujer con todo lo que se necesita para estar en la cima.

Es fuerte, es atlética, es arriesgada, sabe hablar con el micrófono y sabe luchar, todo un conjunto que hasta no hace muchos años era imposible encontrar. La atacan diciendo que por ser hija de Ric Flair, "se siente con derecho" a que le den para arriba de manera "forzada", que es producto del nepotismo y mucho más. En la más reciente edición de Raw Talk, Charlotte se defende, acallando a sus críticos:

► Charlotte Flair se defiende

"Veo, escucho y leo lo que la gente dice de mí, dicen que siento que tengo derecho a todo dentro de WWE, que siempre estoy en la escena titular. Aquí está la cosa: soy la única persona que se presenta a trabajar los 365 días del año. Nunca estoy enferma, nunca estoy lastimada, soy la persona que más trabaja en la empresa. Estoy en Raw, estoy en SmackDown, ¡demonios! Incluso hago eventos de prensa para FOX y ni siquiera estoy en FOX. Y luego, me enviaron a NXT.

"Hago cualquier cosa y todo lo que se me pide. Amo este negocio y me esfuerzo por la grandeza. Entonces son las personas que verdaderamente se creen con derecho las que tratan de meterse bajo mi piel. Son las personas que se sientan en casa durante un año y luego regresan y están en la escena titular, a esas deberían de llamar como me llaman a mí, que dicen que me siento con derecho de todo. ¿Porque me rompo el trasero los 365 días del año para ser la mejor?

"No, yo no, pero sí gente como Nia Jax, quienes vienen después de meses y llegan directo a la escena titular. He derrotado a Asuka dos veces y no he tenido una oportunidad titular. ¿Cuántas veces he tenido el Campeonato Femenil Raw? Creo que cinco. ¿Pero eso significa que no puedo ganarlo una sexta vez? ¿No me he ganado eso?

"Pero no le dicen nada a personas como Sasha Banks, las que se toman un descanso y luego regresan justo a la escena titular. ¿Pero soy yo la que me siento con derecho? No, son las personas que se sienten con derecho las que tratan de meterse bajo mi piel".