3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (15 de junio 2020)

RAW 15 DE JUNIO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, en el cual vimos las consecuencias de lo ocurrido en Backlash 2020, donde hubo una revancha por el Campeonato Femenil Raw entre Asuka y Nia Jax. Además, Christian volvió al ring luego de seis años, solo para recibir un puntapié de Randy Orton, en el evento estelar.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 15 DE JUNIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- ¿Big Show vs. Big Ninja?

Si bien no había mucho entusiasmo en lo que vimos anoche en Backlash 2020 (donde se canceló el encuentro titular entre The Street Profits y The Viking Raiders), y aunque vemos que WWE está haciendo algo con Akira Tozawa a quien se le ha asociado un grupo de ninjas junto a un ninja gigante que resultó ser un recluta del Performance Center, no vemos mucho entusiasmo en que este tenga un enfrentamiento cara a cara con The Big Show, a quien vemos por primera vez en algunos meses.

2- Liv Morgan regresó... pero perdió

Hace varias semanas nos preguntábamos qué había sucedido con Liv Morgan, quien repentinamente desapareció de las pantallas luego de montarse en una racha de buenas presentaciones. Anoche, tuvo una breve aparición y fue quien recibió el conteo de tres, lo que constituye en un gran contraste respecto a sus apariciones previas.

Tal vez existe la percepción de que WWE no sabría que hacer con ella de momento aunque, por lo visto anoche, podría rivalizar o tener un mano a mano con Natalya. Veremos qué sucederá con Morgan en los próximos días para conocer si realmente resultó afectada por el cambio en la dirección creativa en Raw.

1- Campeonato 24/7 devaluado

R-Truth es solo oro puro y cada vez que aparece en Raw para cualquier segmento, resulta siendo entretenido. La única preocupación con él en este momento es el poco caos y el desinterés que parece haber con el asunto del Campeonato 24/7, ya que parece que a nadie le interesa dicho título. Al parecer, esas persecuciones se dieron hace eones.

LO MEJOR

3- ¿Cambio a rudo de Apollo Crews?

Nos encanta la idea de que MVP vaya como un agente deportivo de primer nivel e intente reclutar a Apollo Crews en su facción debido al hecho de lo que ha estado mostrando últimamente en Raw. MVP desempeña el papel manager a la perfección y, a diferencia de Zelina Vega, quien parece tener a sus clientes en un estado de confusión, MVP parece que tiene la situación en Raw bajo control.

Se entiende por qué Apollo Crews incumplió las reglas, ya que lo hizo para demostrar que MVP estaba equivocado, y aunque creemos que es demasiado pronto para hacer un cambio a rudo, se nota que MVP ya se le está metiendo en su cabeza. Probablemente, un cambio a rudo del actual Campeón de los Estados Unidos ahora que está ganándose la simpatía de la fanaticada pueda ser lo que se necesite para generar algo de impacto.

raw 15 de junio 2020

2- Dominik ataca a Seth Rollins

Dominik Mysterio tiene los genes y el legado, y hay un puñado latinoamericano de luchadores que se han estado abriendo paso en el elenco principal (Andrade, Angel Garza y Humberto Carillo son los casos más recientes) y ahora podríamos ver nacer a una nueva Superesterlla muy pronto. Habrá que ver.

A pesar de lo que pueda decir la fanaticada y la opinión especializada en la materia, parece que Dominik Mysterio debutará a lo grande, ya que podría ser emparejado (en cierta manera) nada más y nada menos que con Seth Rollins, una de las principales caras de la compañía, lo cual no es poca cosa. Anoche, el hijo de Rey Mysterio tuvo una gran aparición atacando al Monday Night Messiah y huyendo de un eventual ataque de sus discípulos, para alivio de su padre, quien lucía asustado.

1- Christian, Ric Flair y Randy Orton

Christian tuvo un cara a cara con Randy Orton y luego de que este le lanzara el reto para que "salga del retiro", y luego de pensarlo y ser aconsejado por Ric Flair y Big Show, tomó la decisión de enfrentarlo, haciéndole creer a los fanáticos de que iba a ver acción por primera vez en seis años; sin embargo, por como se dio la situación, no tuvo mayor contacto físico y a la final, debemos seguir esperando si algún día Christian podría o no regresar; no obstante, las semillas han quedado plantadas para completar la trilogía con Edge.

Si alguien necesitaba un recordatorio sobre por qué Ric Flair es uno de los mejores de todos los tiempos, todo lo que tenía que hacer era ver lo que hizo esta semana. No solo pasó de la preocupación por Christian en el segmento del evento estelar de Raw, a una mirada alegre y maliciosa una vez que le dio un golpe bajo al hombre; además, lo hizo de tal manera que nadie lo vio venir, realmente.

El hecho de que Randy Orton haya traido nuevamente The Punt a la televisión luego de varios años, lo ha convertido un tipo más despiadado y de lo mejor que le hemos visto a la víbora en los últimos años.