¿Edge con Christian en AEW? The Acclaimed lo piden

«El acuerdo con AEW realmente nunca iba a suceder dada la gran diferencia en la cantidad de dinero que las dos compañías estaban dispuestas a darle». Antes de volver a WWE nueve años después en Royal Rumble 2020, Edge pudo haber firmado con AEW, pero ni lo hizo ni iba a hacerlo. «WWE le dio el alta a Edge para que no viniera a AEW», decía Matt Hardy, que el pasado año proponía un nuevo choque con él y Christian contra The Hardys. De la misma manera, en su momento, The Rated-R Superstar valoró así la llegada de su mejor amigo a la compañía All Elite:

«No estoy disgustado. Quiero que sea feliz y quiero que por fin obtenga el respeto que merece […] Es mi mejor amigo y quiero que sea feliz y haga lo que yo espero hacer, que es retirarme cuando yo quiera y ver esto de la manera apropiada, en vez de pensar que ‘estás acabado’. Los dos hemos estado en esa situación».

► ¿Edge con Christian en AEW?

Cualquiera pensaría que Edge nunca va a luchar en AEW pero desde aquí siguen buscando verlo algún día. Si antes era Matt Hardy ahora es Anthony Bowens. Durante una reciente entrevista en 101.9 KISS FM, el integrante de The Acclaimed daba a conocer su deseo de tijeretear con Edge & Christian: «Dado que acabo de mencionar a Edge & Christian, pienso en Edge», comentó el ex Campeón Mundial de Parejas AEW cuando le preguntaron a quién le gustaría traer a AEW. «Me encantaría ver a Edge venir y reunirse nuevamente con Christian. Tengamos una rivalidad interminable. Las tijeras de cinco segundos». La verdad es que la idea suena realmente interesante pero aún suena todavía más improbable de que se haga realidad.

Salvo una sorpresa enorme, Edge va a retirarse como luchador en WWE. Es más, tampoco podemos descartar que Christian haga lo mismo cuando su contrato All Elite termine. De hecho, si alguna vez vuelven a reunirse para un combate, con toda seguridad será en el McMahon Empire. De momento, cada uno sigue adelante con su vida luchística. El WWE Hall of Famer va a luchar la semana con Sheamus en SmackDown en su 25 aniversario. Mientras, The Captain Charisma sigue dirigiendo a Luchasaurus, el actual Campeón TNT.