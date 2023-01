Edge ayudó a FTR en su rivalidad con Young Bucks

Dax Harwood está muy enfocado en su nuevo podcast llamado FTR with Dax Harwood. Allí, ha venido contando muchas historias acerca de él y de su compañero de equipo, Cash Wheeler, y ya ha dado opiniones acerca de temas polémicos como Mercedes Moné y CM Punk.

En la más reciente edición de su podcast, Dax habló acerca del debut de FTR en ROH, indicando que todo empezó sin ningún plan en mente, y luego de un intercambio de tuits con The Briscoe Brothers. Estas fueron sus interesantes palabras:

► FTR habla de su debut en ROH

“En 2021, todo ese año no tuvimos nada. Tenía mucha pre ansiedad, recuerdo, porque mi verdadera ansiedad llegó con algo que ocurrió el 4 de junio de ese año, o el 6, no me acuerdo. Estaba muy frustrado, muy molesto y muy enojados, con todos.

“No solo con Tony Khan o con los Vicepresidentes Ejecutivos. Estaba enojado con todos porque, en mi opinión, habíamos tomado este riesgo y vinimos aquí a AEW para hacernos un nombre, para construir una reputación, no para perderla, y sentí que la estábamos perdiendo.

“Si estábamos perdiendo nuestra reputación, no íbamos a caer sin pelear. Llevábamos ya varios meses estando perdidos. Solamente habíamos hecho algo con Darby Allin y Sting antes. Así que, le suplicamos a Tony si podíamos hacer esta aparición en Ring of Honor…

“Creo que él ya sabía en ese entonces que la empresa iba a ser suya, pero no sabía qué iba a pasar o qué era lo que iba a hacer o cuál era el futuro de Ring of Honor, pero si pudimos despertar algo de interés, tal vez pudimos ayudar un poco”.

► Acerca de cómo Edge le dio ideas creativas para una posible rivalidad con The Young Bucks incluso antes de que llegaran a AEW

“De hecho, ya habíamos hablado con Edge acerca del ángulo con los Young Bucks, incluso antes de que fuéramos a AEW. Le pregunté cómo podía hacer que este ángulo, esta rivalidad, pudiera ser algo personal. Y me dio tantas ideas.

“Por ejemplo, que podíamos decir que dejamos la compañía más grande en el mundo para ir a buscarlos. O que ellos estaban demasiado asustados de ir a la empresa más grande porque podían ser relegados a un nivel más bajo, ya que iban a quedar expuestos por culpa de nosotros. Él es tan inteligente. Adam, es decir, Edge… Es muy inteligente. Pero, sí, he estado pensando acerca de esta lucha durante mucho, mucho tiempo”.