La noche de copas de FTR con The Briscoe Brothers

FTR y The Briscoe Brothers estaban nerviosos antes de su lucha en ROH Final Battle 2022 porque no sabían si iban a poder superar lo que habían hecho en ROH Super Card of Honor 2022. Finalmente, sí que lo hicieron, pero antes decidieron compartir una noche de copas antes de dejarlo todo en el encordado.

Recordemos que, para Súper Luchas, ambos equipos tuvieron la mejor rivalidad del año pasado, que Dax Harwood y Cash Wheeler fueron la pareja del año y que justamente su lucha en el último PPV de Ring of Honor fue la mejor también. Harwood recuerda aquella noche en su podcast, FTR.

► FTR y The Briscoe Brothers, de copas previo a su segunda lucha

“Antes del combate, todos estábamos luchando con nuestros cerebros porque estábamos preocupados, ‘¿y si no cumplimos esta vez? ¿Qué pasa si no igualamos lo que hicimos antes? ¿Qué pasa si no nos acercamos a igualar? Ese podría ser el final de nuestras carreras‘. Todos estábamos muy preocupados. Esto fue un par de horas antes del evento. Les dije: ‘Oye, ¿quieren tomar una copa antes del combate? Tal vez nos relaje y haga fluir nuestra creatividad’. Mark y Jay dicen: ‘J*der, sí’. Fue como que estaban esperando a que yo lo dijera.

“Como luchador, además de esa vez, nunca he bebido antes de un combate. No quieres entrar allí y lastimar a un oponente o equivocarme, pero los cuatro teníamos la impresión de que lo necesitábamos, y todos lo teníamos, y comenzamos a hablar y empezamos a sentirnos bien. Jay dice: ‘¿Qué pasa si tomamos uno más?’. ‘Está bien, hagámoslo’. Tomamos otro trago, lo bebemos, armamos lo que creemos que es una gran lucha. Nos reímos y nos divertimos.

“Alguien habla y dice: ‘Tomemos uno más’. Tenemos 45 minutos antes del combate. Tenemos que tomar uno más. Tomamos otro y cuando me di cuenta, habíamos tomado la mitad de la botella antes del combate. Estábamos armando el combate, divirtiéndonos, hablando de nuestro familias, contando historias. Luego volvíamos al combate, salíamos de él, nos reíamos y nos divertíamos”.

