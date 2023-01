“Le dije a mucha gente que si hubiera dependido de mí, la lucha se habría desarrollado de una manera distinta de cómo fue. Creo que tenemos que darnos cuenta de que cada uno controla lo que puede controlar. Así es. No me enojo con lo que no puedo controlar. Me presento a trabajar y es como: ‘¿Qué vamos a hacer? Está bien, tal vez podemos hacerlo así, pero lo hacemos así’”. Así recordaba Kofi Kingston en 2021 su derrota ante Brock Lesnar por el Campeonato WWE el 4 de octubre de 2019 en SmackDown.

► Dax Harwoow recuerda el Lesnar vs. Kingston

Hoy conocemos cómo lo vivió Dax Harwood, quien entonces era compañero de ambos en la WWE. Recientemente, lo compartió en FTR with Dax Harwood.

“Estaba muy, muy molesto. Recuerdo que le envié un mensaje de texto a Kofi. En realidad, fue un mensaje grupal con The New Day y yo y Dan [Cash Wheeler]. Me disculpé con él y le dije: ‘Siento mucho que te haya pasado esto, hombre. Estamos tan molestos. No puedo creer que esto sea real’. No por nada con Brock, sino por cuánto habíamos trabajado y cómo había trabajado él para llegar a este punto. Especialmente cuando trabajábamos con él, con Randy, lo veía afuera de la oficina de Vince o entraba a la oficina de Vince todas las semanas para tratar de mejorar las cosas, para tratar de que su campeonato funcionara mejor. Trabajó muy duro para ser un gran campeón.

“Creo que mucha gente, tal vez piensa: ‘Oh, hombre, su carrera por el campeonato no fue exitosa por lo que sea’. No fue por falta de intentos. Porque lo vi todas las semanas haciendo todo lo posible para hacer algo de la nada. Nos rompió el corazón a todos, a todo el vestuario, nos rompió el corazón que ahí es donde se estaba llevando el campeonato. No tiene nada que ver con Brock, pero debido a que Kofi había trabajado tan duro, y viendo a alguien trabajar tan duro durante tanto tiempo para que le quitaran esta oportunidad, ¿qué nos harían a los demás?”.

¿Cómo vivisteis la derrota de Kofi Kingston ante Brock Lesnar por el Campeonato WWE?