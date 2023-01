Dax Harwood regaló el nombre The Revolt por orden de Tony Khan

Desde antes que WWE les concediera su liberación contractual, se empezaron a oír rumores de que el nuevo nombre de equipo de los entonces conocidos como The Revival iba a ser The Revolt. Luego, se fue modificando a Fear The Revolt y este fue el nombre que los hoy Dax Harwood y Cash Wheeler anunciaron a los aficionados.

Sin embargo, un equipo independiente se opuso a que utilizaran el nombre de Fear The Revolt, dado que ellos habían luchado antes como The Revolt. El caso llegó hasta los tribunales, y los exWWE ganaron, algo que no se sabía y que fue revelado por Harwood en la más reciente edición de su podcast FTR with Dax Harwood. Entonces, ¿por qué razón se llaman FTR y no Fear The Revolt? Así lo contó en su programa:

► FTR decidieron regalar su nombre de Fear The Revolt

“Fue debido a un equipo de empresas de lucha libre independiente en Carolina del Norte, de Caleb Konley y su compañero, Zane Riley. Ellos se pusieron The Revolt. Supongo que se llamaron así en las empresas independientes de Carolina del Norte durante un tiempo.

“Bueno, sé que así lo hicieron. Así que nuestra idea era que Cash y yo éramos los primeros chicos de WWE en solicitar nuestra liberación contractual. Queríamos salir de la empresa. Después de nosotros, un montón de chicos empezaron a solicitar su liberación contractual, ya fuera por Twitter o por donde fuera, querían salir de WWE.

“No digo que lo hicieran por nosotros, pero nosotros fuimos los primeros en solicitar nuestra liberación contractual de WWE y dejarlo saber a todo el mundo. Así que, estábamos tratando de pensar qué podría significar el acrónimo FTR, varios nombres para eso, y Fear The Revolt fue algo en lo que pensé porque siempre habíamos dicho ‘Forever The Revival’ y ‘Fear The Revival’ en nuestras promos.

“Y creí que Fear The Revolt (Teme la revuelta), era el nombre apropiado porque nosotros nos habíamos rebelado contra WWE y justo después, muchos empezaron a rebelarse contra la empresa. Esa era la idea que queríamos poner en la mente de la gente, de que éramos los tipos que se rebelaron contra la gran máquina y que ahora veníamos a esta empresa advenediza e íbamos a tratar de ayudar para que esta empresa tuviera éxito.

“Así que hicimos videos y registramos el nombre. Luego, recibí un tuit en donde Caleb Konley nos etiquetaba y decía que les habíamos robado su nombre. No le respondí. No le dije nada. Luego, tal vez un par de días después, recibimos un mensaje de él preguntándonos si nos íbamos a llamar The Revolt.

“Y le dijo que no, que nos llamaríamos FTR, que significaba Fear The Revolt porque nos estamos rebelando contra WWE, la gran máquina. Y él dijo: ‘Bueno, ese es el nombre de mi equipo’. Y le dije que no tenía ni idea de que ese era su nombre porque prefería pasar el día y medio libre que tenía estando en WWE con mi esposa y mi hija en lugar de ver lucha libre independiente de Carolina del Norte.

“Le expliqué que ni siquiera sabía quiénes eran ellos, o cómo estaba la escena de la lucha libre independiente en Carolina del Norte, o en general. Busqué su nombre y vi que solamente habían hecho equipo tres o cuatro veces para una empresa. Caleb estaba en Impact y en ese entonces, en ROH, por su cuenta.

“Así que le dije: ‘Bueno, chicos, ¿realmente van a formar equipo y usar ese nombre? No sé qué tan equipo son, porque los he visto luchando en shows grandes de ROH e Impact Wrestling a nivel individual. Y les prometo que nunca, nunca yo podría aceptar salir en un gran show sin Cash porque él es mi compañero’. Y no nos respondieron.

“Hicimos que el abogado Michael Dockins hablara con el abogado de ellos para decirle que le íbamos a pagar por los derechos de autor de The Revolt y que los íbamos a dejar usar ese nombre de ‘The Revolt’ Y que les íbamos a dar un porcentaje de la venta de mercancía que tuviera la palabra ‘Revolt’ en ella. Dijeron que no, que no querían eso.

“Al final, los llevamos a juicio. Terminamos ganando, pero Tony Khan, quien es un gran ser humano, me dijo: ‘Mira, ni siquiera se involucren en eso. Démosle ese nombre. Ustedes no necesitan eso. Si ellos sienten que lo necesitan con tanta fuerza, déjenles ese nombre’. Y eso hicimos y por eso es que no podemos tener ese nombre.

“Lo único que me molesta todavía, y por lo cual todavía tengo animadversión hacia esos dos muchachos, es que me hicieron gastar miles y miles de dólares pagándole al Mike Dockins para que se ocupara de algo que podríamos habernos ocupado nosotros mismos dialogando.

“Gasté miles de dólares del fondo universitario que tengo para mi hija. O también hubiera podido usar ese dinero para compras, lo que fuera. Eso es lo que me hace no poder olvidar y perdonar”.