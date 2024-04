Dynasty fue el PPV menos taquillero en la historia de AEW

Quienes argumentan que AEW ha perdido su esencia y que necesita recuperar sensaciones, hacen mutis por el foro cada vez que la casa Élite celebra nuevo evento de pago por visión.

Dynasty, el pasado domingo, fue la última muestra de tal falacia, pues aunó los ingredientes básicos del producto de AEW: grandes combates, historias que ofrecen recompensa y sorpresas.

El primer punto estuvo representado principalmente por el Bryan Danielson vs. Will Ospreay (segunda mejor lucha de la historia para Dave Meltzer). El segundo, por la coronación de Swerve Strickland como Campeón Mundial AEW, para regocijo del respetable. Y el tercero, por la aparición de Jack Perry, quien ayudó a vencer a The Young Bucks.

A mediados del pasado mes, quise resaltar las cifras de ventas de boletos que estaba cosechando AEW tras Revolution, y apunté que Dynasty había vendido ya unos 4000 de los 5185 disponibles, previendo una ampliación.

Y efectivamente, AEW amplió el «setup» de Dynasty, hasta lograr vender, según informa Brandon Thurston, un total de 6287 boletos. Sin embargo, también reporta Thurston, el dinero recaudado, 401.373 dólares, supone la cifra de taquilla más baja para un gran show producido por AEW en cinco años de trayectoria.

Veremos si el runrún que sigue generando el «angle» del último episodio de Dynamite, que ha provocado que Tony Khan porte actualmente un collarín en todo momento cual Andy Kaufman, impulsa la venta de boletos de cara a Double or Nothing, siguiente PPV de AEW. Por ahora, unos 5500 se han vendido para el show, de un total de 6910. En 2023, Double or Nothing despachó alrededor de 10000.

"The Maneuver that changed my Life"

🔻📸🔻 pic.twitter.com/sfAis5Jns6