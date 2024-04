The Elite (The Young Bucks y Kazuchika Okada) y Jack Perry atacaron brutalmente a Tony Khan durante el episodio de Dynamite del 24 de abril. Antes un inciso. En una reciente publicación en redes sociales, Max Caster dijo que AEW lo suspendió, supuestamente por su rap en Dynasty contra Jay White:

La suspensión, de ser cierta, no duró mucho pues luchará hoy en Collision:

#AEWCollision TOMORROW NIGHT after the NBA on TNT#theAcclaimed vs #GrizzledYoungVets

The world traveled @ZackGibsonGYV + @JamesDrakePro issued a challenge to and it was accepted by one of AEW's top teams former World Tag Team + Trios Champs, @PlatinumMax + @Bowens_Official! https://t.co/Ae76LwiOU6 pic.twitter.com/e6PU0DLriS

— All Elite Wrestling (@AEW) April 26, 2024