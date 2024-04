LA Knight: «Esa pelea con AJ Styles no fue planeada»

LA Knight y AJ Styles tuvieron una rivalidad que los llevó a una lucha en WrestleMania 40 que fue ganada por «The Megastar». Siempre es grande salir victorioso del evento más importante del año en la WWE pero posteriormente «The Phenomenal One» venció cuando se enfrentaron en un combate para ser retador al Campeonato Indiscutible en Backlash France. Pero volvamos a su historia para acordarnos de que antes de WM los dos veteranos tuvieron una pelea que no fue planeada, como acabamos de descubrir.

LA: “You gonna be at SmackDown pussy?” pic.twitter.com/GMDWyK9TPG

«Fue un poco tonto que nos sentaran juntos. ¿Qué esperaban que sucediera? Las cosas se salieron de control, me arrojó al suelo, pero cuando terminó, él tenía la nariz sangrando«, comienza revelando Knight en el KiddChris Show.

Cuando le preguntaron si él y Styles pensaron en la idea de pelear cuando se enteraron de que estaban sentados uno al lado del otro, LA dijo: «No. Legítimamente, entré en la habitación… la configuración era una gran rueda de prensa y había un montón de asientos diferentes. De todos los asientos que estaban juntos, el suyo y el mío estaban a unos cinco pies de distancia. Miré hacia allí y pensé para mí mismo: ‘hay una buena probabilidad de que tengamos que pelear en algún momento‘. Solo estaba pensando eso para mí mismo. En algún momento, él lanzó un taburete en mi dirección. Pensé, ‘bueno, ahora tengo que pelear con él’. Eso es más o menos cómo sucedió.»

El presentador elogió a ambos por pensar rápido y hacer buen negocio: «Sí, 100%, en ese momento, la seguridad tenía que intervenir para separarnos«.

No tuvieron la mejor de las rivalidades porque los dos fueron juntados únicamente para que tuvieran algo que hacer en WrestleMania, un poco como que AJ Styles sea retador al Campeonato Indiscutible en Backlash, donde no se sabe si estará LA Knight. Veremos qué sigue para ambos en los próximos meses.

🔥RHODES vs. STYLES🔥@CodyRhodes will defend his Undisputed WWE Championship against @AJStylesOrg at #WWEBacklash: France! 🇫🇷👏 pic.twitter.com/iuNfISNSWd

— WWE (@WWE) April 20, 2024