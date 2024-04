The Bella Twins amenazan a Toni Storm

Nikki Bella reveló recientemente que se sintió tentada de llamar a Tony Khan para unirse a AEW al ver a Mercedes Moné haciéndolo. Después, el presidente de la compañía se mostró abierto a ello. Habiendo quedado esa cuestión en stand by Toni Storm no pudo evitar dirigirse a la miembro del Salón de la Fama de la WWE en estos términos: «(…) Nicole García pensó en unirse a AEW cuando vio que Mercedes lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque luego me vio a mí y se dio cuenta de que no puede igualar lo que hago (…)».

► The Bella Twins contestan a Toni Storm

Y la historia sigue adelante con no solo la «Fearless» sino también su hermana, Brie Bella, abordando dichas palabras en su The Nikki & Brie Show:

Nikki: «No sé cómo lo vi. Apareció en mi feed y vi un titular. Pensé, ‘Espera, ¿qué dijo?’ Creo que lo dijo el sábado en la conferencia de prensa. Me hizo reír a carcajadas, pero tampoco lo entendí. Literalmente dijo, ‘Nicole García pensó en unirse a AEW cuando vio a Mercedes. ¿Sabes por qué no lo hizo? Luego me vio a mí y no pudo igualar lo que hago.’ No pudo igualar una vela perfumada de c*ño a lo que hago yo. Pensé, ‘¿No puedo igualar una vela perfumada de c*ño?’ ¿Qué significa eso?«

Brie: «Recibí un par de llamadas y la gente preguntaba, ‘¿Es un término de lucha libre?’ ‘Nunca lo había escuchado.'»

Nikki: «Me encanta Toni. Me encantaba cuando estaba en NXT. Está haciendo un trabajo increíble con este personaje que está interpretando.»

Brie: «Creo que está en su personaje, pero quería hablar contigo para ver si te molestaba.»

Nikki: «No, no me molestó. De hecho, me reí porque pensé, ‘¿Vela perfumada de c*ño?’ Pensé en mi cabeza, ‘¿Me llamó c*ño?'»

Brie: «Lo interpreté de dos maneras. Un c*ño, como un pollo, ya que elogiaste a Mercedes y no a ella. O, pensé, tal vez, no hay forma de que lo hice como comparando vaginas, ¿verdad? ¿Pero es como superar mi vagina? No sexualmente, sino como un ‘supéralo’, pero en el sentido de una mujer.»

Nikki: «No sé. Deberíamos traerla al podcast y preguntarle. No lo entiendo. Obviamente fue un insulto. ¿No es una villana?»

Brie: «Sí, lo es. Tiene que ser un insulto porque es una villana.»

Nikki: «Solo asumí, porque está en su personaje, que era un insulto, pero no lo sé. Bueno, hey, me compararon con una vela perfumada de c*ño. Cuando me llamaron de todas las formas posibles, nunca lo habría pensado. Siempre he sabido eso. Es tan gracioso, si alguna vez hablas sobre lucha libre, simplemente se convierten inmediatamente en cosas. Lo divertido es que la gente lee titulares y probablemente no escuchó la entrevista en el podcast. Ven un titular y sacan sus suposiciones. Si la escucharan, sería diferente a lo que pensaron. Lo que pensé que fue genial fue lo que dijo Tony Khan y cómo habló sobre ti y yo siendo familia. Eso es genial. Él y Jordan son personas increíbles. Me divertí mucho conociéndolos durante el fin de semana del Super Bowl. Sé lo cercano que es Bryan [Bryan Danielson] con ellos y realmente son familia. Fue genial que lo dijera. Todo es genial y divertido. Sí, le mostraré lo que puede hacer mi vela perfumada de c*ño.»