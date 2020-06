Antes de su combate ante Bobby Lashley, en el que pondrá el Campeonato WWE en juego, Drew McIntyre abrió las puerta de casa a los medios internacionales que quisieron cubrir todas las posibilidades existentes. Pero la videoconferencia no se quedó ahí sino que se habló de Brock Lesnar, MVP, de su rivalidad con Seth Rollins y de la "Mejor lucha de la historia", que tendrá como protagonistas a Randy Orton y Edge.

ViBe & Wrestling ha tenido ocasión de preguntarle al Campeón Mundial WWE acerca de su combate favorito dentro de la extensa historia de WWE Backlash, que en 4 días celebra su decimoquinta edición.

►¿Cuál es su lucha favorita de Backlash?

Backlash lleva 14 años regalándonos grandes momentos. Todos recuerdan la lucha en la que Goldberg derrotó a The Rock, John Cena vs. Edge (Last Man Standing) o el momento en el que Hulk Hogan ganó el campeonato mundial tras su regreso procedente de WCW. Pero a la hora de elegir uno de todos ellos, ¿cuál es lucha favorita de Backlash para el actual Campeón WWE?

"Mi lucha favorita de Backlash es la del 14 de junio, cuando Drew McIntyre venció a Bobby Lashley en 2 minutos y 33 segundos y después le impactó con la Claymore a MVP y la gente comenzó a arremolinarse en los aledaños y todos recibieron la Claymore. Hubo una gran fiesta de Claymores y una gran celebración... Ese fue mi momento favorito en Backlash".

►Otras declaraciones de Drew McIntyre antes de Backlash

A principios de semana, Bobby Lashley afirmó haber estado trabajando más y mejor durante muchos años para llegar a ser Campeón Mundial WWE, palabras que no sentaron nada bien a Drew McIntyre quien le recordó:

.@DMcIntyreWWE: "@fightbobby y yo vamos a ir a la guerra este domingo. Que no se le olvide que pasé de ser el elegido a ser despedido y regresé para ganar el campeonato mundial. No ha trabajado más que yo" #Backlash #WWE pic.twitter.com/ZQN8xepdLE — Vicente Beltrán (@vibeldi) June 11, 2020

Seth Rollins fue su primer rival como campeón al que venció en Money in the Bank 2020 en el que quizás fue el mejor combate del evento. De manera totalmente opuesta a la que acabamos de leer sobre Lashley, McIntyre no tuvo más que elogios para El Mesías de Monday Night Raw:

.@DMcIntyreWWE: " @WWERollins y yo tenemos una gran química y le agradezco el gran combate que me dio hace un mes. Nos entendemos solo con mirarnos" #WWE pic.twitter.com/hn5n5nfjlU — Vicente Beltrán (@vibeldi) June 11, 2020

En las últimas semanas también se ha dejado suelta la imaginación y se ha fantaseado con la idea de tener combates de ensueño con Drew como protagonista. Y fue el propio McIntyre el que habló así sobre cuál sería su combate favorito:

.@DMcIntyreWWE: "Quiero enfrentarme a @AJStylesOrg pero por encima de él el combate que tiene que suceder es contra @RandyOrton y quizás sea en #Summerslam" #WWE pic.twitter.com/IDdelSCTJ8 — Vicente Beltrán (@vibeldi) June 11, 2020

►Últimas palabras para Bobby Lashley

"A Bobby Lashley le gustan los titulares, le gustan los rumores... Me gustaría decirle que es un gran competidor y que estoy convencido de que será una guerra total pero también que llevo los últimos 11 ños luchando por esto, que pasé de ser el elegido a ser despedido y tuve que volver a arrastrarme y escalar hasta llegar a ser Campeón WWE.

"En lo que se refiere a la ética de trabajo nadie me supera. Estábamos en el mismo barco hasta que me dieron la oportunidad de ser yo mismo y lo aproveché, y él no hizo lo mismo a pesar de haber tenido la gran oportunidad en WrestleMania contra Umaga y con el Presidente de los Estados Unidos de por medio. Siento si estas declaraciones te hacen daño pero no es nada comparable al daño que tevoy a hacer el domingo en Backlash".

