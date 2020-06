Ambas leyendas de WWE compartieron encordado en 60 ocasiones y seguro que se ayudaron mutuamente dentro de los encordados, como los dos enormes nombres de la industria de la lucha libre que son. Del mismo modo que lo hicieron fuera de los mismos, en incontables ocasiones. En este caso se descubre cómo Undertaker ayudó a Booker T dentro del vestidor del imperio de Vince McMahon, cómo lo ayudó a subir escalones en la compañía.

En la más reciente edición de su podcast, Hall Of Fame, el miembro del Salón de la Fama hace estas declaraciones:

"Nos conocimos en los inicios de nuestras carreras (ambos son de Houston). Y cuando nos encontramos en WWE nos hicimos muy amigos. Fue el tipo que me dio la mano; no recuerdo cuanto tiempo estuve en el vestidor de los chicos hasta entonces. El vestuario de los chicos es enorme, con muchos chicos con muchas bolsas. Puede que las bolsas no huelan bien, aunque eso es solo una parte del juego.

"Siempre se ha dicho que tienes que hacerte con el vestidor antes de tener la oportunidad de hacerte con el ring. Probablemente sea así en la mayoría de los deportes, pero un día me encontré con The Undertaker cuando iba a guardar mis cosas al vestidor. Me dijo: 'Oye, ¿por qué no vienes y te vistes con nosotros?'. Desde ese día me vestí en su vestidor, donde estaban los luchadores que trabajaban en televisión, y empecé a subir escalones".