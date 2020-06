WWE ha tomado un golpe de timón con el Campeón de peso crucero NXT, ya que es algo que no muchos habrían predicho, cuando El Hijo del Fantasma se reveló como el líder de los enmascarados que habían estado atacando a algunos cruceros, y que luego se revelaron como Raúl Mendoza y Joaquin Wilde, quienes previamente habían salido de escena gracias a sendos "secuestros", los cuales han sido inspirados en hechos reales.

La nueva historia pone el foco en el título de peso crucero al tiempo que hace que El Hijo del Fantasma, ahora conocido como Santos Escobar, sea una Superestrella a tener en cuenta en NXT, y esto podría muy bien ser el comienzo de una temporada potencialmente fructífera como rudo en la marca amarilla, en algo que será interesante de ver.

Respecto a las Superestrellas que podrían presentar una oposición a la nueva facción lideradas por Santos Escobar, podrían Drake Maverick, quien anoche volvió a retar al mexicano antes de que este lo atacara; KUSHIDA, quien venció a Mendoza y Wilde antes de ser secuestrados, o Isaiah Swerve Scott, quien fue el único que derrotó a El Hijo del Fantasma en el torneo que definió al Campeón Interino de peso crucero NXT. Los tres cruceros inclusive podrían unirse para hacerle frente a Escobar, Mendoza y Wilde.

De los mencionados, sin duda una de las Superestrellas en ascenso en las filas de NXT es Isaiah "Swerve" Scott, quien ha estado subiendo de manera lenta pero segura su camino hacia la escalera del éxito en NXT, hasta el punto en que se lo considera un competidor viable para el Campeonato de peso crucero. De hecho, el propio luchador parece estar de acuerdo con esta situación, y recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su posición.

I'm the only one in @WWENXT that holds a victory over your entire coalition, including you @hijodelfantasma #flyestintheroom #whosehouse #swerveshouse https://t.co/siEsH7uWGd

— Isaiah Swerve Scott (@swerveconfident) June 11, 2020