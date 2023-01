Doudrop no ha luchado en la WWE desde septiembre de 2022 cuando junto a Nikki Cross retaron a las Campeonas de Parejas NXT, Kayden Carter y Katana Chance. Al final, el resultado no fue favorable para las de RAW y desde entonces no se había sabido nada de la británica.

► Doudrop tuvo COVID-19

Muchos se preguntan el motivo de la ausencia de Doudrop en pantallas. Si bien trascendió que tuvo ciertos problemas con su visado, la razón de peso fue diferente y ahora la Superestrella de RAW se ha sincerado.

Doudrop reveló recientemente la causa de su enfermedad durante una entrevista con Denise Salcedo de Instinct Culture.

“Tuve un tiempo libre para lidiar con un susto de salud que tuve. Por suerte, eso es todo, fue solo un susto. Todo siempre fue genial, lamentablemente, me dio COVID muy mal. Los síntomas que estaba teniendo, estaban preocupados por mi corazón. Dios los bendiga, me cuidaron lo mejor posible, hicieron todas las pruebas para mi corazón que pudieron reunir, y todos y cada uno de ellos regresaron limpios como un silbato. Para disgusto de algunas personas, mi corazón está en excelentes condiciones”.

Doudrop dijo que estará presente para el Royal Rumble este fin de semana, aunque no dio más detalles al respecto. Con solo siete Superestrellas confirmadas para el combate femenil, es posible que la ex NXT UK sea una de las treinta participantes, y sería una buena noticia saber que ya ha superado su enfermedad.