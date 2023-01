Resultados IMPACT! Wrestling (26 de enero 2023) | Golden Six Shooter

Impact Wrestling ya ha dejado atrás Hard To Kill definitivamente. Su siguiente parada especial será No Surrender (24 de febrero), y con lo visto ayer durante ese combate “Golden Six Shooter”, ya tenemos segundo combate confirmado, tras Mickie James vs. Masha Slamovich por el Campeonato Mundial Knockouts.

Otro capítulo televisivo muy sustancioso, hasta ahora el mejor de lo que llevamos de 2023, donde hubo cabida además para dos defensas titulares.

► Resultados Impact Wrestling – Rich Swann no se rinde

[Zicky Dice (con Johnny Swinger) derrotó a Carlie Bravo en Before The Impact]

1 – Trey Miguel (c) derrotó a Mike Jackson para retener el Campeonato de la División X

No llega a los niveles “cocoonianos” de Hakushi, pero Mike Jackson se conserva bastante bien considerando que tiene 73 años y podría ser el abuelo de Trey Miguel. El ex-Rascalz se llevó la victoria mediante su Lightning Spiral y quiso apalizar a Jackson con un objeto situado bajo el ring. A cambio, tuvo que encarar a Crazzy Steve, así que prefirió marcharse.

Steve Maclin avisó a Josh Alexander de que lo tiene en su mira.

The playing field is stacked with the bodies of challengers that @SteveMaclin has already beaten. #IMPACTonAXSTV @Walking_Weapon pic.twitter.com/RHjbL1YPWG — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 27, 2023

2 – KUSHIDA y Kevin Knight derrotaron a The Good Hands (Jason Hotch y John Skyler)

Los secuaces de Bully Ray comienzan mal su andadura como dupla. Skyler se rindió ante el Hoverboard del “Time Splitter”.

An INCREDIBLE dropkick by @Jet2Flyy opens the door for KUSHIDA to pick up the submission victory. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/kqCeJ0TYnx — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 27, 2023

3 – The Death Dollz (Taya Valkyrie y Jessicka) (c) (con Rosemary) derrotaron a Gisele Shaw (con Jai Vidal) y Tara para retener el Campeonato de Parejas Knockouts

La otrora Victoria fue la socia de Shaw en el choque. Esta pareció no valorar la ayuda de una prestigiosa veterana, y luego de varias faltas de respeto, Tara le endosó su Widow’s Peak, permitiendo que las Death Dollz conservaran fácilmente sus correas.

El pique Taylor Wilde-Killer Kelly continuará.

Bully Ray, haciendo honor a su nombre, intentó intimidar a Santino Marella, quejoso de no participar en el “Golden Six Shooter”.

La sinergia entre Tasha Steelz y Savanna Evans, en duda.

4 – Bullet Club (Ace Austin y Chris Bey) derrotaron a The Major Players (Matt Cardona y Brian Myers)

Y hablando de falta de sinergia, Cardona y Myers carecieron aquí de ella en última instancia, y Austin sacó partido, rodando de espaldas al “Alwayz Ready”.

Al concluir la contienda, Joe Hendry mostró un divertido vídeo, donde, básicamente, el escocés exponía que Cardona y Myers siempre serán las “put*tas de Edge”, con “Chelsea Green” de invitada especial. Otra semana más, Hendry se roba el show y encandila a los seguidores de Impact. El Campeonato de Medios Digitales ya le queda pequeño, pero de momento esta rivalidad con Cardona se antoja disfrutona.

Minutos después, Cardona pidió a Moose que juntos se hagan cargo de Hendry.

5 – Jonathan Gresham derrotó a Sheldon Jean

Hasta hoy no he sabido que Jean tiene contrato con Impact Wrestling, quien llevaba desde 2019 sin disputar un combate hasta este y el que tuvo contra Crazzy Steve la semana pasada en las grabaciones denominadas New Year’s Revolution. “The Octopus” lo puso a dormir después de quebrarle una rodilla. Los recientes combates de realce de Gresham lucen muy disfrutables.

6 – Rich Swann derrotó a Rhino, Eddie Edwards, Chris Sabin, Moose y Sami Callihan en un combate Golden Six Shooter para conseguir una oportunidad al Campeonato Mundial Impact en No Surrender.

Rhino cayó en primer lugar por una Spear de Moose. Edwards fue el siguiente, por distracción de PCO y rodada de espaldas de Sabin. El miembro de Motor City Machine Guns supuso el tercer eliminado vía Spear de Moose. Este quedó fuera seguidamente por una rodada de espaldas de Swann. Todo se redujo a Swann y Callihan, y sorprendentemente, el ex 205 Live batió a “The Death Machine”.

En el epílogo, The Design subieron al ring para apalizar a Swaan, encontrándose con la oposición de Josh Alexander, Frankie Kazarian y Yuya Uemura.