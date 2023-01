¿Por qué Doudrop fue sacada de la televisión de la WWE?

Doudrop no tiene una lucha en la WWE desde septiembre de 2022. No mucho antes, dijo que había hablado con Triple H sobre cambiar de personaje: «Voy a darte el 100 por ciento de transparencia total al respecto. Tuvimos hace poco una conversación al respecto de cambiar mi nombre. Sí, tuvimos una charla acerca de eso. Porque… aquí está la cosa: Antes era la visión de Vince, y ahora, es la visión de Triple H. Así que le dije: ‘¿Cuál es tu visión y hacia dónde ves que vaya a ir esto? ¿Eres abierto a las ideas?’ A mí no es que me importe qué haga en la televisión, ni nada de eso, de ninguna manera, solo hago mi trabajo. Pero, también , simplemente me gustaría dar pasos más deliberados para poder avanzar con mi personaje (…)«.

► Doudrop y otros, lidiando con la visa

Quizá muchos pensaron que simplemente estaba trabajando en la nueva idea, que, como suele decirse, estaba siendo reempaquetada, pero esa no es la realidad, como sabemos ahora gracias a un informe de nuestro compañero Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio. Tanto ella como Tyler Bate, Gallus o Blair Davenport tuvieron que volver al Reino Unido para arreglar sus problemas con la visa antes de poder continuar trabajando en la compañía.

«Sí, es por la visa. Regresaron por la situación de la visa. Tienen que encargarse de las visas. Entonces, hay mucha gente, muchos de los chicos de The Gallus y Tyler Bate, no sé si todos ellos entran en esta categoría. Piper Niven (Doudrop) es otra que se ha ido.

«¿Cual es su nombre? ¿Es Davenport? ¿Ese es su nombre? ¿Blair Davenport? ¿Cual es su nombre? Bea Priestly, ella también. Pero sí, muchos de ellos, esa es básicamente la situación en la que muchos de ellos solo están solucionando el asunto de la visa«.

