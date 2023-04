Dos cambios titulares se dieron en NWA 312

Nick Aldis no fue capaz de impulsar a NWA. Thunder Rosa y Ricky Starks, los dos mejores talentos de la vetusta empresa durante su nueva etapa youtubera, firmaron con AEW. Así que Billy Corgan decidió depositar su confianza en Matt Cardona, pero una lesión de este cercenó su reinado el pasado junio.

Y por algún motivo, Corgan pensó que, tras un reinado poco sustancioso de Trevor Murdoch, Tyrus sería la mejor opción para portar el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA. La mayoría de fans, lógicamente, no lo creen, y Corgan quiso defender públicamente que el otrora Brodus Clay otorga mediaticidad a su producto; debido, básicamente, al rol del veterano gladiador como tertuliano en FOX.

Con esto dicho, no esperábamos entonces una derrota de Tyrus en el más reciente PPV de NWA, NWA 312. Aunque allí sí que se produjeron otros cambios titulares. Concretamente dos.

Derrocando a Cyon en la lucha de apertura, EC3 se hizo con el Campeonato Nacional de Peso Completo NWA. Primer oro que el “Top One Percent” consigue en la compañía de Corgan.

Mientras, en la final de un torneo iniciado el pasado febrero, la joven Kenzie Paige conquistó el Campeonato Mundial Femenil de Televisión NWA tras vencer a Max The Impaler, convirtiéndose en la portadora inaugural de este nuevo oro.

Celebrado el pasado día 7 desde el Studio One Events LLC de Highland Park (Illinois, EE.UU.), NWA 312 dejó los siguientes resultados.

[Pre-show]

Gaagz the Gymp derrotó a Sal the Pal en una lucha de correa máscara contra cabellera.

AJ Cazana y Anthony Andrews (c) derrotaron a The SVGS (Jax Dane y Blake Troop) para retener el Campeonato Nacional de Parejas de Estados Unidos NWA.

[Show principal]

Go watch @nwa 312 PPV if you haven’t yet 😜

Photo by @hee_bawn 📸 pic.twitter.com/jGd8M8Xmov