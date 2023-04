Billy Corgan: “Tyrus no es perjudicial para la NWA”

Billy Corgan cree que las crítica que recibe Tyrus no tienen que ver con la lucha libre sino con cuestiones políticas. Hablando en Under The Ring acerca del trabajo del luchador y Campeón Mundial de Peso Completo NWA en Fox News, el presidente de la National Wrestling Alliance aclara que su vida fuera nunca ha perjudicado a la compañía.

#tyrussmash it’s our fault ! #turnitoff stop making murders famous and inspiring new ones for ratings and fame …#nuffsaid pic.twitter.com/9P3ZZZTF9d — Tyrus (@PlanetTyrus) March 30, 2023

> “Tyrus no es perjudicial para la NWA”

“Bueno, separemos la lucha libre y lo personal, que no siempre es fácil de hacer. Por el lado de la lucha libre, he estado muy, muy feliz y muy satisfecho. Creo que ha hecho todo lo que le pedí y ha sido genial trabajar con él. En cuanto a Tyrus como persona pública, conocí a Tyrus cuando trabajaba en TNA y básicamente estaba parado con los brazos cruzados detrás de Matt Hardy y sosteniendo a uno de los bebés, ¿verdad? Lo vi cuando comenzó a trabajar para Fox, y nos mantuvimos en contacto durante todos estos años. Tenemos nuestra propia relación. Como yo, cuando eres una persona pública, dices cosas con las que no todos están de acuerdo, pero mira, él está en una de las redes más grandes del mundo. Él sabe lo que está haciendo. Para bien o para mal, escribe sus propios cheques de esa manera.

“En lo que a mí respecta, nunca ha cruzado la línea hasta el punto en que ha sido perjudicial para la NWA. Sé que no todos están de acuerdo con esa opinión, pero creo que la gente tiene este tipo de escala móvil extraña porque hay mucha culpa para repartir. Cuando miras el panorama de la lucha libre profesional, donde la gente mira para otro lado en diferentes cosas, la mayor parte del calor alrededor de Tyrus es político. Como una persona que ha pasado por algunas de esas cosas, tiendo a no prestar mucha atención a esas cosas, no porque no sean importantes, sino porque creo que te quitan energía. Realmente no depende tanto del individuo como de este tipo de guerra cultural. En lo que a mí respecta, somos una empresa de lucha libre profesional. Estamos aquí para luchar”.

