Tyrus quiere una última lucha en la WWE

En el mejor momento de su carrera en NWA, donde es Campeón Mundial de Peso Completo, Tyrus se acuerda de la WWE. Como hacía no hace mucho cuando hablaba de Vince McMahon. En esta ocasión, en Fox News Digital, comenta que quiere tener una última lucha en su antigua compañía para despedirse. El último combate del veterano luchador en el imperio McMahon, entonces Brodus Clay, fue ante Jinder Mahal en un house show el 18 de mayo de 2014; en televisión, ante PAC, entonces Adrian Neville, por el Campeonato NXT en el programa del 1 de mayo de ese mismo año.

> Tyrus quiere despedirse de WWE

“Es una de esas cosas en las que, como, creo que porque comencé allí, sería bueno volver y decir adiós. Pero en cuanto a una carrera a largo plazo o algo así, no, ya no estoy interesado en eso. Probablemente terminaré mi carrera en la NWA, pero sería bueno volver y tener una oportunidad única o simplemente despedirme de los fanáticos.

“Haber comenzado en la WWE es una gran parte de mi éxito y, nuevamente, como dije, mucho tiene que ver con la programación. Estoy bastante ocupado con Fox y no hay trabajos de medio tiempo en la WWE. Cruzaré ese puente cuando llegue allí. Estuve con WWE en dos ocasiones diferentes, y en la segunda ocasión, hice muchas cosas grandiosas y estoy realmente orgulloso de eso. Entonces, si nunca volviera, no hay problema. Si lo hiciera, sería un buen cierre para un capítulo y luego seguir adelante. Pero mi futuro está con la NWA por el momento, y realmente no veo que eso cambie”.

¿Te gustaría que Tyrus volviera a la WWE?