Desde la NWA, Tyrus se acuerda de Vince McMahon

Tyrus tuvo una extensa carrera como Superestrella de la WWE de 2006 a 2014 bajo el nombre de Brodus Clay. No siempre utilizó este pero es con el que se hizo popular. La fue relativamente bien, teniendo en cuenta que tuvo bastante fama en su momento, aunque nunca fue realmente exitoso en cuanto a victorias, grandes luchas o campeonatos. De hecho, le está yendo mucho mejor en la NWA, donde es el Campeón Mundial de Peso Completo desde hace 83 días. Y fue Campeón de la Televisión durante 414.

► Tyrus se acuerda de Vince McMahon

Pero el veterano luchador no guarda mal recuerdo de su antigua compañía, ni de Vince McMahon. De él estuvo hablando recientemente en MuscleManMalcom, comparándolo con su actual jefe, Billy Corgan, así como con Dixie Carter cuando trabajaba en IMPACT! Wrestling. Acerca de ninguno de ellos tiene nada malo que decir Tyrus. Considera que tanto Corgan como McMahon le dieron libertad para labrar su destino. Y alaba a Corgan y a Carter por la preocupación que muestran sobre su producto.

“Dixie y Billy, diría, eran similares a los que generalmente se preocupan por el prducto. Vince McMahon, él es el jefe. Billy Corgan es el jefe, y ambos han alcanzado la grandeza en altos niveles. Me refiero a Billy Corgan, Smashing Pumpkins. Es un fenómeno de los artistas discográficos. Ambos tienen grandes mentes creativas, y Billy siempre está tirando cosas contra la pared. Lo único que ambos hacen, recordando mi tiempo con Vince McMahon y viendo mi tiempo ahora con Billy, es que ambos dicen: ‘¿Qué tienes?’. Para mí, es una de esas cosas en las que es como una soga porque si [fallas] ‘Bueno, fue tu idea’, entonces es cosa mía. Funcione o no. Me gusta eso. Me gusta estar en control de mi propio destino”.

