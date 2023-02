Miss Piggy iba a dar poderes a Hornswoggle en WWE

Durante mucho tiempo, Hornswoggle andaba por la WWE provocando el caos, siempre junto a su inseparable Finlay, sin decir ni una sola palabra. No tenía la capacidad de hablar, solo de emitir gruñidos. Pero esto cambio en la Navidad de 2011, cuando pidió a Santa Claus (Papá Noel, al que daba vida Mick Foley) que se la concediera. Y eso fue lo que hizo. Volvemos a aquella historia porque durante una reciente entrevista con Metro el ahora luchador independiente dio a conocer que el plan original era que fuera Miss Piggy, de los Muppets, la que le cumpliera su deseo.

► Hornswoggle se acuerda de Miss Piggy

“[Se suponía] que era lo de Miss Piggy, ¡se suponía que iba a suceder ese día! La idea original fue cuando Miss Piggy me golpeó, se suponía que entonces podría hablar. No sucedió y estaba desanimado. Pero yo estaba como, ¿sabes qué? Todavía puedo trabajar con The Muppets en Raw, esto es increíble”.

► La pasión de Hornswoggle por los Muppets

“Estuve temblando todo el día, solo temblando físicamente. Hombre, no me importa, me encantó conocer a Ozzy Osbourne, me encantó conocer a Shaq, me encantó conocer a estas celebridades, Bob Barker, todo eso. Pero esta era la mía. Esta estaba en mi lista de deseos. Entonces, cuando cobraron vida frente a mí, fue solo esto: me congelé, literalmente me congelé. Fueron hospitalarios conmigo y todo. Traje dos carteles grandes para que los firmaran, y firmaron no solo una vez, firmaron como cada uno de los personajes que retratan en estos carteles”.

