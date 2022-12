Matt Cardona intentó cambiar su suerte en la WWE en varias ocasiones proponiendo ideas. No hace mucho contaba cómo se le ocurrió que acabara la mala racha de Brian Myers: «WrestleMania estaba a punto de estar en Nueva York y Nueva Jersey, ciudad natal. Habíamos propuesto que seríamos los dos últimos en el Andre The Giant Battle Royal y que me sacrificaría. Brian me dejaría fuera y tendría su gran momento en WrestleMania, rompería la racha y ganaría el trofeo. A Vince no le gustó la idea, lo cual está bien (…)».

► Matt Cardona y el «mini broski» Horswoggle

Otra idea que tuvo fue que Hornswoggle fuera su «mini broski». Lo cuenta en una reciente publicación en redes sociales que aunque la publica actualmente tiene fecha de 2011.

«A pesar de no tener casi ningún tiempo de televisión, mi programa de YouTube tiene más de 4 millones de visitas y mi camiseta es uno de los artículos más vendidos en WWEShop.com. Los números no mienten. La gente quiere verme. Aquí hay una forma entretenida de ponerme en la televisión. En backstage en SmackDown puedo acercarme a Alicia Fox y Tamina. (O cualquier otras dos Divas) Puedo llegar a hablar suavemente con una y cuando eso no funciona, inmediatamente comenzaré a coquetear con la otra. Ambas no quieren tener nada que ver conmigo, pero no aceptaré un no por respuesta. Diré algo como: ‘Oh, lo entiendo. Solo queréis citas dobles. Iré a buscar uno de mis Broskis’. Más adelante en el programa, o la próxima semana, me acerco a las Divas nuevamente y les explico cómo encontré mi nuevo Broski. Las Divas lucen asqueadas y la cámara baja para revelar a Hornswoggle. Está bien afeitado, tiene el pelo en punta, lleva una diadema y gafas de sol. Las Divas se marchan furiosas. He encontrado mi nuevo Broski… Mini Broski. En las próximas semanas, puedo enseñarle a Hornswoggle a hablar, él puede ayudarme a ganar combates. Gracias por leer».

¿Os gustaría que esa idea de Matt Cardona y Horswoggle se hubiera llevado a cabo?