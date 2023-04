Dustin Rhodes: “La familia es lo más importante”

Nunca se sabe lo que pasa dentro de una familia si no se está dentro de ella y si bien mucha gente piensa que solo en su familia existen problemas la verdad es que ocurre en todas las del mundo. Y la Rhodes no es una excepción. Tengamos en cuenta que no solo son una familia sino que son una familia de luchadores. Y hubo un tiempo en que Dustin Rhodes se alejó de la suya debido a su adicción al alcohol. De ello estuvo hablando recientemente en Busted Open Radio tras la emisión del ‘Biography: WWE Legends’ dedicado a Dusty Rhodes.

> El momento más cerca de Dustin Rhodes con Dusty

“Finalmente irrumpir en el negocio y tener ese momento con papá mientras lucha contra Savage y DiBiase y esas cosas y él saltando sobre mi cuerpo, y puedo escucharlo como si fuera ayer: ‘¡No, no mi chico!’. Fue crudo, fue real”.

> Las paces de Dustin Rhodes con su familia

“Creo que la familia es lo más importante en nuestras vidas. Más allá del dinero, más allá del poder, más allá de la fama, más allá de cualquier cosa, las cosas verdaderas que hay en tu vida son tu familia… Es importante reparar esas vallas y las he reparado y he hecho todo lo que puedo”.

En la actualidad, lamentablemente, el American Dream no se encuentra entre nosotros, pero por lo que sabemos todo está bien en la familia Rhodes. Y en lo relativo a Dustin y Cody, ambos están teniendo éxito en sus respectivas compañías luchísticas, AEW y WWE.

