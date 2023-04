Damian Priest y Triple H siempre han tenido muy buena relación como jefe y empleado, como creativo y luchador, e incluso más cercana. El Arquero Infame estuvo hablando de ello en detalle en su reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin.

> La relación de Damian Priest con Triple H

“Oh, es genial. Y tienes razón, hay un entendimiento diferente con ciertas personas. En primer lugar, consigue a cualquiera en este negocio, porque es un mago de este negocio. Creo que sé mucho, ¿sabes? No creo que lo sepa todo, pero creo que sé bastante sobre este negocio. Luego tengo una conversación con Triple H y siento que no sé nada. Estoy como: ‘… ¿Qué? Envíame de vuelta a NXT. Hombre, necesito aprender algo’. Porque él es tan bueno, y es genial. Pero conmigo en particular, somos dos metaleros a los que les gustan las cadenas y las cosas de motociclistas y ya sabes, el mismo tipo de todos los días: tenemos tantos gustos similares que podemos tener conversaciones que no tienen nada que ver con la lucha libre. Entonces él consigue a cualquiera. También soy un gran admirador de la espectacularidad de lo que hacemos. Como, siempre fui un fan de las entradas. Incluso cuando trabajé con Ring of Honor, me aseguré de que fuera una cosa. Yo estaba como: ‘Oye, quiero que mi entrada sea genial’. No quiero simplemente caminar hacia el ring. Tenemos que hacer cosas; necesito iluminación y humo o algo así’. Y fue genial trabajar con Hunter en eso, porque claramente tiene la misma pasión por esa parte del espectáculo.

“Entonces, poder hablar con él, y él realmente escucha y está interesado en lo que estoy diciendo. Y también se emociona porque vamos a crear algo especial. Es genial tener eso con tu jefe, ¿sabes? Porque por mucho que sea Triple H, The Game, King of Kings, pero él sigue siendo el jefe, ¿verdad? Pero todavía tiene ese otro lado de que es uno de los chicos. Es un buen combo porque él, nadie lo trata como uno de los chicos, sigue siendo el jefe al que tienes respeto. Pero existe un buen equilibrio.

“Bueno, pasa todas las semanas, ya sabes, cuando solo estamos hablando de un segmento y él dice: ‘Bueno, ¿por qué no lo haces de esta manera?’. Y yo digo: ‘¿Por qué no pensé en eso? Es tan obvio’. Pero uno de los momentos principales se remonta a mí es cuando estaba en NXT, y no recuerdo con quién acababa de terminar de trabajar. Cuando llego a la parte de atrás, simplemente dice: ‘Mira, te voy a dar el mismo consejo que me dio Undertaker’. Y dice: ‘Cuando descubras cómo vas a ser tú mismo frente a la cámara, entonces vas a ganar mucho dinero en el negocio’.

“Y luego me quedé allí como: ‘Gracias’. Y él dice: ‘Sé que no tienes idea de lo que estoy diciendo en este momento’. Y yo estaba como: ‘¡No!’. Fue como: ‘¿Cómo podría no saber cómo ser yo?’. Pero había algo de eso. Creo que en ese momento estaba fingiendo ser una versión de mí mismo que pensé que la gente quería ver. Y no lo entendí en ese momento. No fue hasta mi combate con Finn Balor que hizo clic, y cuando fui a la parte de atrás [Triple H] dice: ‘Ese es el tipo que estaba buscando’. Él dice: ‘De ahora en adelante, solo sé ese tipo’. Y Shawn también estaba allí. Shawn Michaels dijo: ‘No quiero volver a verte retroceder’. Y yo dije: ‘Está bien. ¡Lo tienes, jefe!’”

¿Qué te parece lo que está haciendo Damian Priest?